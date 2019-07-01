罷免韓國瑜第一階段連署達標 基進黨為二階暖身

（中央社記者王淑芬高雄1日電）台灣基進黨與公民割草行動今天宣布罷免高雄市長韓國瑜行動第一階段連署書「已經可以說是達標成功」，回收將達到3萬份，基進黨並開始為第二階段活動暖身做宣傳，呼籲民眾站出來救高雄。

台灣基進黨今天在中央黨部召開記者會，同時間不斷有民眾現身來索取罷韓連署書，也有民眾繳回已經連署的書表，參與罷韓行動的民眾很踴躍。

住在三民區的林先生送回10份連署書，他說幫忙繳回收集大樓住戶的連署書，其中有不少是去年選舉投給市長韓國瑜的民眾，如今後悔了，決心罷韓。

林先生說，自掏腰包花了新台幣數百元付印連署書分送親朋友好，強調罷韓行動、救高雄「要靠民眾自醒」。

楊小姐騎著機車帶小朋友來索取連署書，她拿10餘份連署書，其中有部分是要分送同事。她說「看不下去韓國瑜才當市長幾個月，就要選總統」，讓她覺得在高雄看不到希望。

台灣基進黨發言人陳柏惟指出， 7月14日國民黨民調封關當天下午，將舉辦「因為愛高雄，所以站出來」熱身首映會，是後續罷免遊行的首部曲，邀市民參加，擴大罷韓熱度。

他說，「愛高雄是一輩子的事，不會昨天嫌棄、今天追求、明天拋棄她」，高雄人值得一個不變卦的承諾，他說，未來發動遊行絕對是必然的事。

陳柏惟說，無論中國國民黨的初選結果為何，罷免韓國瑜從不應該停歇。市民有責任提醒台灣人民，韓是失職的市長，也沒資格角逐總統；罷韓是長期抗戰，重頭戲是接下來第二階段的行動。

公民割草行動李姓發言人強調，公民割草行動靠幹部自掏腰包，雖然遇到許多問題和瓶頸，盼團結把餅做大，創下全台史上第一例的市長罷免案。高雄好過日理事長洪立批評韓無心市政，放任登革熱蔓延爆發，市政缺乏經驗，籲市民罷韓也要拒絕韓流。

至於「Wecare高雄」發起「罷韓30行動」部分，發起人前高市府文化局長尹立今天受訪表示，估算罷韓連署書數量會以嚴謹的方式處理，和基進黨部分採各自運作的方式進行。

依規定，第一階段法定提議人只要有2萬2814人連署提案即可。（編輯：陳俊碩）1080701