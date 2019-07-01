青工總會長選舉開跑 國民黨：挺青年不只是口號

（中央社記者余祥台北1日電）國民黨第11屆全國青年工作總會總會長選舉開跑，組發會主委李哲華今天表示，黨主席吳敦義重視青年工作，去年九合一縣市議員選舉，黨籍青年參選人當選率為8成，國民黨挺青年不只是口號，更化為實際行動。

李哲華及青年部主任蕭敬嚴今天在中央黨部一樓大廳張貼公告「中國國民黨第十一屆全國青年工作總會總會長選舉有關事項」，選舉工作自即日起展開，7月3日領表，7月8日登記，選舉時間為8月3日上午8時至下午2時止。

依據中國國民黨全國青年工作總會總會長選舉辦法，只要是國民黨黨員，具有黨權，年齡40歲以下，曾任或現任縣市青年工作總會總會長，符合黨章第36條廉能條款規定者，可申請登記成為總會長選舉候選人。

李哲華表示，去年起，國民黨青年工作以接地氣的思維和青年站在一起，從大甲媽快閃活動、愛台不斷電青年護台灣反空污反核食全台路跑接力、青年YA生活網路直播、暑假期間辦理為期兩個月的青年盃-狂五夏祭活動，全方位與青年緊密結合。

李哲華說，輔選過程更有別於以往，透過時下年輕人流行的直播，以及各項青年比賽吸引民眾關注，讓民眾看到國民黨擺脫過去的傳統經營模式。

李哲華指出，去年九合一選舉，在縣市議員提名作業部份，國民黨以開放、積極、鼓勵等原則設置青年參選保障條款，讓更多政治素人、有志於服務社會的青年參選，選舉結果提名68人當選57人，當選率達84%；其中許多皆是由基層青工成員脫穎而出，國民黨挺青年不只是口號，更化為實際的行動。

國民黨表示，未來國民黨將以更積極的態度結合青年，擁抱年輕世代，歡迎全國各地青年朋友一起加入中國國民黨及各鄉鎮市區青工會，一起為這塊美麗的土地與未來共同努力。（編輯：張均懋）1080701