蔡總統化身防詐總指揮 期許精進作戰能力

（中央社記者溫貴香台北3日電）防詐騙Whoscall-APP軟體，因民進黨支持者在總統初選期間憂慮接不到民調電話而移除，成為受害苦主，總統蔡英文今天在臉書化身防詐總指揮，並期許一起精進防詐騙作戰的能力。

蔡總統昨天下午在民進黨立委余宛如陪同下參訪開發APP防詐騙系統的新創公司，總統說，前陣子民進黨初選時，很多人怕手機接不到民調電話，移除來電辨識服務APP，聽說苦主就是一手打造Whoscall的台灣新創公司。總統抵達公司總部，笑稱「被我們初選影響就是你們」，現場一陣笑聲。

余宛如上午接受中央社訪問表示，這套防詐騙APP在台灣使用度非常高，但在民進黨總統初選期間，傳聞有人為了接初選民調電話刪除這套防詐騙APP系統，儘管強調下載APP與是否接到民調無關，但部分民眾仍有些疑慮。

余宛如說，總統上任以來，非常關心新創產業在台灣的發展，因此，透過總統實地參訪，讓民眾可以更了解這套APP利用AI技術過濾詐騙電話，銀行業是詐騙最高風險的行業，目前這套系統過濾詐騙電話效果不錯，也證實台灣的新創產業是有國際競爭力。

公司代表介紹這套防詐騙APP，只要接電話就可以看到來電是誰，總統則開玩笑說：「難怪幕僚都不接我電話。」

公司代表指出，當電話一打進來的時候，會在第一時間讓人知道，電話究竟是店家、良善機構，還是詐騙集團打來。

總統表示，詐騙一定會再繼續精進的，也是考驗各位與詐騙作戰的能力，看到這一群人，總統說心裡很高興，希望越做越旺、市場開發的越多越好，要大家一起加油。（編輯：林興盟）1080703