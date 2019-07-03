郭韓朱周張先禮後兵 最終場政見會台北登場[直播]

國民黨總統初選國政願景電視發表會台北場3日晚間在台大醫院國際會議中心舉行，5位參選人前台北縣長周錫瑋（左起）、前鴻海集團董事長郭台銘、前新北市長朱立倫、孫文學校總校長張亞中、高雄市長韓國瑜，手牽手合影。中央社記者謝佳璋攝 108年7月3日

（中央社記者余祥台北3日電）2020國民黨總統初選最後一場國政願景電視發表會今晚登場。5位參選人郭台銘、韓國瑜、朱立倫、周錫瑋、張亞中先禮後兵，針對經濟、財政、能源與環境等4大議題交鋒。

國民黨總統初選競爭激烈，共有5位參選人，包括前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中。

國民黨舉辦3場國政願景電視發表會，前兩場已分別在高雄、台中舉行，今晚最後一場，在台大國際會議中心舉辦，聚焦經濟、財政、能源與環境等4大議題。郭台銘、韓國瑜和朱立倫的粉絲早早聚集在會場前，高呼口號，但並未發生衝突。

韓國瑜會前受訪時說，他認真準備、平常心，要把心裡話說出來。朱立倫則說，他充分準備，用認真的態度、快樂的心情，跟大家一起談台灣的未來。張亞中說，他上兩場的表現獲得好的迴響，他今天會繼續針對主題論述。

郭台銘未從正門進入，直接進入休息室，也未接受會前的媒體聯訪，是唯一未接受採訪的參選人。

媒體詢問，總統初選參選人是否有脫黨參選的可能，周錫瑋說，既然外界有這個質疑，參選人應該在適當時機對外說明自己會遵守黨紀、公約，做良好的示範，他一定不會脫黨參選。

朱立倫則說，初選是凝聚共識，若是他最後出線，有信心打贏選戰；若不是，他也會全黨團結。

電視發表會分為兩部分，第一階段由參選人針對這次主題發表意見，每位參選人發言12分鐘，依序為韓國瑜、張亞中、朱立倫、郭台銘、周錫瑋；第二階段為提問，題目事先公布，並現場抽取2題，每人回答3分鐘。

第一題回答順序為，周錫瑋、郭台銘、朱立倫、張亞中、韓國瑜；第二題回答順序為郭台銘、朱立倫、張亞中、韓國瑜、周錫瑋。（編輯：謝佳珍）1080703