郭台銘：若當選總統 增設副閣揆駐高雄

國民黨總統初選參選人郭台銘（前右）5日在高雄岡山舉辦經濟論壇活動，與中小企業座談；義聯集團創辦人林義守（左）出席力挺，與郭台銘擁抱致意。中央社記者董俊志攝 108年7月5日

（中央社記者程啟峰高雄5日電）國民黨總統初選參選人、鴻海集團前董事長郭台銘今天說，總統每週3天在高雄辦公是不可能的，為平衡南北，他一旦當選總統會增設1名行政院副院長駐高雄辦公，協助南部發展。

國民黨總統初選電話民調8日登場，「郭懂高雄經濟論壇-相信郭台銘打世界盃！賺世界財！」上午在高雄市岡山區海中鮮婚宴會館舉行，現場湧進上千人，「郭台銘加油、凍蒜」聲此起彼落，場面熱烈。義聯集團董事長林義守、高雄市副議長陸淑美、無黨團結聯盟主席林炳坤等人也到場相挺。

郭台銘會中聽取各行各業代表心聲，面對高雄市長韓國瑜頻在各地為參選總統造勢，郭台銘強調「我不會造勢，但我會做事」，他是最會賺錢的總統參選人，他創業45年來在台繳稅逾新台幣4000億元，要為台灣2300萬人民賺錢，他最在行，有信心將台灣帶回故總統蔣經國時代「台灣錢淹腳目」的榮景。

郭台銘表示，韓國瑜要選總統，很多人問他高雄要怎麼辦，高雄不能丟；總統每週3天在高雄辦公，這是不可能的，為平衡南北，他當選後會增設1名行政院副院長駐高雄辦公，協助南部發展，他每個月也會來高雄一天並住一晚。

郭台銘表示，若將中華民國比作公司，目前負債遠大於資產是快要破產，大家應選一個會賺錢的總統，且會管理財政的人，這方面他有經驗、有能力也有良好紀錄。

他說，他每年管旗下企業體約新台幣6兆元的預算，中央政府總預算不過2.3兆元，他一旦當選總統，有信心每年至少為國家省10%的預算，省下的2300億元全用在社會福利政策上；退休軍公教警年金改革方面，在法令允許下，他也會修法還他們尊嚴公道。

拚經濟方面，郭台銘認為，台灣是外銷島國，首要對國內農工業做體檢，並成立基金大量輔導農業、工業，協助業者轉型升級。

郭台銘又說，他一旦當選總統會馬上帶業者至美、日、中國及東南亞各國去搶簽單，並簽下自由貿易協定，組成國家隊結合上下游產業聯盟「一條龍」賺世界財，此外教育也要與產業結合，訓練企業所需人才。發展工業、拚經濟他最懂，但他這次不為個人賺錢，而是要為大家賺錢，為2300萬人民賺錢是他的責任。

郭台銘表示，他也要把太平島當作大漁場及漁民作業加油補給基地，與菲律賓簽漁業協定，並派軍艦保護漁民。

社會福利方面，郭台銘指出，一旦當選總統，全國農漁民保險政府全包了；0至6歲的孩子是國家資產，政府來養，投資小孩就是投資未來，打造台灣成為年輕有活力的國家，

對於陸淑美因挺郭台銘而遭人非議，郭台銘表示歉意並強調「免驚」，意識型態沒用，拚經濟、顧肚子才重要。

針對岡山區螺絲產業者關心工業區用地問題，郭台銘說，台灣工業區用地竟比日本貴好幾倍，他會協助螺絲業就近建造一個螺絲專業工業區，一坪不到2萬元，保證有水有電還包括廢水處理，且工業執照3天就核准，要讓螺絲業產值倍增。

郭台銘也呼籲民眾支持，讓國民黨立委席次過半，好讓他推動的政策、修法能通過，他開的競選「支票」不會跳票。

另外，林義守面對媒體追問是否「挺郭不挺韓」表示，他上午臨時接獲通知參加這個活動，郭台銘是他的老朋友，今天來純粹是友情相挺，讓政治歸政治，企業歸企業，他只挺政府。郭台銘的企業相當成功，「我跟他無法比」，這也是郭台銘參選的強項及過人之處。（編輯：陳俊碩）1080705

國民黨總統初選參選人郭台銘（前中）5日上午到高雄岡山與企業座談，進場時向民眾揮手致意。中央社記者董俊志攝 108年7月5日

國民黨總統初選參選人郭台銘5日上午到高雄岡山舉辦經濟論壇，與中小企業座談，不少支持者高舉看板相挺，迎接郭台銘到來。中央社記者董俊志攝 108年7月5日