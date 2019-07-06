撤銷有罪判決公告儀式 90歲受難者將親臨見證

（中央社記者王承中台北6日電）促轉會明天將舉辦第三次刑事有罪判決撤銷公告儀式，促轉會代理主委楊翠今天表示，1960年只因聊天說了幾句話就被逮捕並關了3年的90歲老兵黃行希也將出席，親自見證國家還他清白。

促轉會日前公布第四波刑事有罪判決撤銷名單，包含「美麗島」雜誌社成員、前副總統呂秀蓮、總統府秘書長陳菊、前民進黨主席施明德及「自由中國」雜誌社成員雷震等在內，共2006人。促轉會明天將以「跨世代見證」為主軸，為第三、第四波撤銷名單上的政治受難者舉辦公告儀式。

促轉會代理主委楊翠今天在臉書發文表示，黃行希在1960年只因參加了一場婚宴，聊天說了幾句話，就被逮捕，關了3年。去年黃行希向促轉會提出平復司法不法聲請，促轉會決議黃行希的有罪判決，屬於威權統治時期司法不法，依促進轉型正義條例，應於條例施行之日視為撤銷。

楊翠指出，促轉會明天將舉辦第三次撤銷有罪判決公告儀式，現已高齡90歲的黃行希也會來到現場，親自見證國家還給他清白。

促轉會表示，黃行希在1960年時於朋友婚宴上與人討論報章時事，說出「總統不能連任三次」、「全世界物價最高的國家是韓國與台灣」等言論，就被依叛亂罪起訴，後軍事審判官變更起訴法條，判造謠罪，處有期徒刑3年。

促轉會指出，從當年的檔案資料來看，黃行希在偵查中即遭羈押，根本無法於羈押狀態下提出佐證，而軍事審判官卻置若罔聞，沒有調查黃行希抗辯內容是否屬實，即判決有罪，判決理由沒有交代黃的言論如何與軍事造謠相關，如何「淆惑聽聞」，顯然不符合正當程序原則及公平審判原則。

促轉會從107年10月4日至今，共公布4波刑事有罪判決撤銷名單，已辦理5837人有罪判決撤銷作業。（編輯：楊玫寧）1080706