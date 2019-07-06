奧斯陸論壇將再來台舉行 脫北者資訊戰專家開講

（中央社記者侯姿瑩台北6日電）奧斯陸自由論壇（Oslo Freedom Forum) 去年首度移師亞洲，今年9月將2度來台舉辦，預計有脫北者、資訊戰專家等開講。主辦單位說，連續2年在台舉行論壇很重要，民主、自由與人權仍是區域內的重要議題。

由位於紐約的人權基金會（Human Rights Foundation）主辦的奧斯陸自由論壇去年首度移師亞洲，選在台灣舉行活動；今年將2度在台灣舉辦論壇，預計9月13日在台北登場。

人權基金會策略長格拉德斯坦（Alex Gladstein）以電子郵件回覆中央社記者詢問時表示，人權基金會連續2年在台灣舉辦論壇很重要，因為民主、自由與人權持續是這個區域內的重要議題。

他指出，香港知名民主社運歌手何韻詩將出席論壇，另外還有其他講者也將來台與會，談論不實訊息、選舉干預等議題。

根據規劃，今年奧斯陸自由論壇台北場的講者包括曾任北韓外交官的脫北者太永浩（Thae Yong-ho）、資訊戰專家馬克烏（Molly McKew）、肯亞變性人權益社運者麼布瓜（Audrey Mbugua）、泰國教育改革者秦聯豐（Netiwit Chotiphatphaisal），以及曾獲普立茲獎的緬甸克欽族記者突珊（Esther Htusan）等。

此外，台灣民主基金會今年也是奧斯陸自由論壇台北場的協辦單位。民主基金會執行長廖福特表示，奧斯陸自由論壇再次來台舉行，相信是對台灣民主發展與自由的肯定。

廖福特指出，今年民主基金會除了提供經費協助之外，也正在思考是否有可能與人權基金會進一步合作，例如在論壇舉行的前後一天，讓講者有更多跟台灣民眾或民間團體交流的機會。

格拉德斯坦表示，去年奧斯陸自由論壇台北場次的參加人數超過350人，人權基金會對此感到很高興；希望今年的活動會有更多人參與。（編輯：李信寬）1080706