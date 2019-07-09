卓榮泰結束訪美行 盼僑胞回台捍衛本土政權

（中央社記者葉素萍台北9日電）民主進步黨主席卓榮泰今天結束訪美之行返抵台灣，他提到，這次訪美聽到許多寶貴聲音，都是鞭策民進黨繼續深化進步的動力；也盼僑胞能回台，共同加入2020的本土政權保衛戰。

卓榮泰由民進黨立委李俊俋、立委暨國際部主任林靜儀及黨務主管陪同，到美國進行「勇續台灣，民主夥伴」訪問之旅，訪美之行今天結束。

民進黨上午發布新聞稿表示，為期10天的「勇續台灣，民主夥伴」訪問之旅，橫跨美東、美南等地區，拜會了「2049計劃研究所」、「亞洲集團」、「共和黨國際研究院」、「全球台灣研究中心」等華府跨黨派的重要智庫，與數十名專家學者面對面交換意見，並造訪「共和黨全國委員會」，進行加強深化台美關係的政黨外交。

訪問團還拜會「華府台灣基督長老教會」、「台灣人公共事務會」等民間組織，並與紐約地區婦女會、同鄉會、台灣商會、民進黨美東黨部等不同團體的近千名鄉親深度對談。

此外，卓榮泰也受邀到美東、美南夏令會進行演講，他除了向在美國的台灣鄉親報告民進黨於去年11月24日選舉後所進行的改革成果及未來要達成的目標，也進一步懇請鄉親在即將到來的2020選舉中，務必與民進黨一同努力，團結打贏這場艱難的選戰，共同守護台灣。

返台後，卓榮泰也會與總統蔡英文及其他黨內幹部分享這次訪問行程的收穫與成果，並轉達在美僑胞心聲，並預祝蔡總統11日開始的「自由民主永續之旅」順利、成功。

卓榮泰認為，這10天的行程重新拉近了民進黨跟各地鄉親的距離。其次，和大家共同勇敢地、正面地面對問題，共同討論解決的方法。最重要的是，與海外鄉親約定要一起努力爭取2020大選的勝利結果。

他說，民進黨一定要拿出真正拚到底的精神，讓各地的僑胞感動，進而回來台灣共同加入這一場2020的本土政權保衛戰，一同「保衛大台灣、抗衡新霸權」。（編輯：張均懋）1080709