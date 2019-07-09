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鍾小平退黨 吳敦義：不可能叫我老闆就要當立委

最新更新：2019/07/09 17:46

（中央社記者王承中台北9日電）國民黨籍台北市議員鍾小平今天宣布退黨，並將以無黨籍參選立委，黨主席吳敦義表示，鍾小平過去都稱他為「老闆」，但以為叫老闆就可以當立委是不可能的事，一定要經過公平、公正、公開的初選機制。

鍾小平今天宣布退黨，表示將以無黨籍投入北市中正萬華區立委選舉，且將勸進台北市長柯文哲參選總統，待柯宣布後再洽談雙方合作計畫和細節。

吳敦義表示，鍾小平稱國民黨無法捍衛中華民國，是沒有得到國民黨立委提名、意氣用事的話。鍾小平過去都稱他「老闆」，但以為叫老闆就可以當立委，這是不可能的事，鍾小平有意參選的選區角逐者眾，一定要經過公平、公正、公開的初選機制。

對於鍾小平聲稱國民黨必輸總統蔡英文，吳敦義指出，「現在還早」，國民黨的5位總統初選參選人中，至少有兩位以上都能打敗蔡總統，他覺得鍾小平的判斷不符合現在的狀況。

媒體詢問前立法院長王金平是否也可能退黨，吳敦義表示，他沒有特別意見，尊重每一位政治人物，有的人經過4、50年的歷練，對中華民國忠貞，對中國國民黨也有感情，如果因為要參選沒被提名就揚言脫黨，這不符合人性基本的忠貞、善良與正直。（編輯：楊玫寧）1080709

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