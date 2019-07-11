藍擬刪總統兼黨魁條款 朱立倫：初選後再討論

（中央社記者余祥台北11日電）國民黨全代會擬提出黨章修正案，刪除總統兼任黨主席的條款。國民黨總統初選參選人朱立倫認為，不宜在總統初選階段提出，讓任何氣氛影響初選，且總統提名人也應該與黨主席共同表達意見。

國民黨黨代表推動修正黨章，將黨主席跟總統脫鉤，被外界視為是黨主席吳敦義的保衛戰。朱立倫今天受訪時說，他尊重黨代表的決定，但這一週畢竟在進行黨內總統初選，不宜讓任何氣氛影響初選，下週再討論比較適合。

同為參選人的郭台銘昨天砲打黨中央，認為市內電話抽樣失真，黨中央和中常委應該醒醒，還嗆中常委是歷史罪人。

朱立倫說，請郭董消消氣，初選的過程大家應該心平氣和，畢竟都是黨內隊友，而非對手，砲打黨中央無濟於事，反倒造成裂痕，中間有任何誤會或不滿都可以溝通，不用情緒化發言。

朱立倫指出，民進黨已經好整以暇，台北市長柯文哲也在蠢蠢欲動，這時候，國民黨唯有一條路就是團結一致。

外傳有陣營將觀察員的監聽紀錄外流，試圖操作民調不公，朱立倫說，民調經過所有參選人的協調和同意，不容許再有任何空間影響或破壞民調結果；他不知道是哪一陣營將資料外流，但可以確定一定不是朱立倫陣營。

朱立倫也說，他以平常心看待民調結果，這半年來，連初選規則改過16次他都接受，他就保持這樣的態度，但當然過程中紛擾越少、變數越少越好，也希望不要再發生觀察結果外流的狀況，畢竟觀察報告並不準確，跟實際結果差距很大，也可能造成誤導。

郭台銘近日提出要軍公教應比照鴻海加薪，媒體詢問，是否認為加薪已成政治人物的籌碼。朱立倫說，加薪絕對是正確的，台灣過去20年來加薪的速度太慢。

朱立倫主張，從基本工資快速提升，軍公教的持續加薪到民間企業不加薪就加稅，用加法經濟、加薪的方式刺激台灣的經濟成長，也讓年輕朋友有一個公平的環境。

朱立倫強調，這不應該是政治性的操作，若民進黨政府決定今年讓軍公教加薪，他一定贊成，但不是只有選舉年加薪，而是應年年調整。（編輯：郭萍英）1080711