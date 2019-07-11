蔡總統出訪加勒比海4友邦 預告紐約行程緊湊

（中央社記者溫貴香台北11日電）總統蔡英文今天出訪加勒比海4友邦，總統在專機上廣播表示，為了台灣外交，打起精神、上緊發條，也預告飛機降落紐約後會有一連串的緊湊行程，要養精蓄銳一起拚外交。

總統展開為期12天的自由民主永續之旅，將過境紐約、依序前往海地、聖克里斯多福及維尼斯、聖文森、聖露西亞等加勒比海4友邦進行國是訪問。

蔡總統出訪隨團成員包括總統府秘書長陳菊、立法院副院長蔡其昌、總統府副秘書長劉建忻，民進黨立法院黨團幹事長管碧玲、立委羅致政、趙天麟，上專機後，分別向隨團媒體記者致意，專機起飛後，4架F16戰機伴飛護衛總統出國拚外交。

總統在專機上發表廣播談話表示，此行將過境美國紐約與丹佛兩個城市，「首先感謝規劃這次出訪所有同仁，我知道過去兩三週，大家壓力都很大，很多人熬夜沒有睡，為了台灣的外交，請大家打起精神、上緊發條，這12天一起來打拚」。

總統感謝隨團記者，希望把台灣為國際社會努力的點點滴滴報導給國人知道，讓台灣是國際好品牌這件事情更多人知道。

總統也感謝華航所有機組人員，總統說，他們是這次出訪拚外交團隊的一員，「我們在前線努力，各位（指華航機組人員）就是我們最重要的後勤，因為有大家的服務，讓我們更有元氣與精神，為台灣走出去的使命而努力」。

總統表示，飛機降落後會有一連串緊湊的行程，請大家養精蓄銳，降落後，要一起為台灣外交努力。（編輯：林興盟）1080711