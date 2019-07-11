推動客語永續發展 立委關注師資培訓等3面向

（中央社記者王揚宇台北11日電）民進黨立委蔣絜安今天舉辦公聽會，討論客語師資培育、設置客家語言研究發展中心等議題，也說客家界、學界希望成立客家語文教育學系，對於推動客語的永續發展息息相關。

蔣絜安今天於立法院召開客家語文教育學系、客家語言發展中心與客語師資培育公聽會；客家委員會副主委范佐銘、文化教育處長孫于卿，以及教育部師資培育及藝術教育司副司長李毓娟等政府官員及學者專家到場。

蔣絜安說，國家語言的推動需要跨部會成立專責單位，未來可努力的方向之一，就是成立一個跨部會層級的國家語言中心，她也曾跟總統蔡英文提到，台灣可以透過多元族群、多元文化的特色，利用少數語言打開國際能見度，積極參與國際少數語言組織。

蔣絜安詢問在場官員，目前客家語言研究發展中心的設置進度，並說客家界、學界對於成立客家語文教育學系是共同的心聲，而在去年12月國家語言發展法三讀通過後，現行師資培育法對於母語專長者轉任正式教師與進修，尚無提供正式法源基礎，因此她在立法院上個會期已提出相關修法草案。

李毓娟說，客語師資的培育及政策規劃，主要是依客家基本法訂定，除現行的師資培育法就可以培育客家語文教師，也鼓勵教師報考客語能力認證，另外也包括用客語教授學科、以客語從事教保服務活動的服務人員等面向，預計109學年度正式啟動客家語文職前師資培育，並依師資培育法規定核發教師證書。

李毓娟也說， 日前邀集客語相關系所等6所學校，討論核定客語重點培育大學等議題，學校有意願要成為客家重點培育大學，可於今年底前報教育部申請；學校若想成立客語教學系，是由學校自主規劃並經校務會議通過後報教育部申請，教育部會依據相關規定及國家社會發展需求進行審查。

關於客家語言研究發展中心的設置進度，孫于卿表示，相關設置條例已研擬完畢，也舉辦過公聽會，法規程序已完備，但今年初國家語言發展法公布實施下，當中包括推動語言認證、國家語言相關的研究發展，有一些與客語有關，文化部於上個月邀集相關單位開會，初步決議未來會以國家高度設置國家語言發展中心，統整閩南語、客語、原住民語，推動國家語言共同發展。（編輯：林興盟）1080711