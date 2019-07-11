客委會：台三線飆車問題 將與重機團體溝通

（中央社記者顧荃台北11日電）政府推動台三線客庄浪漫大道計畫，客家委員會主委李永得今天表示，附近居民多次反映台三線的飆車問題，近日將和交通部、內政部警政署、苗栗縣政府與重機團體溝通，盼加以解決。

客委會上午在行政院會報告「台三線客家文藝復興成效」指出，浪漫台三線計畫自2016年起推動，從桃園大溪至台中新社沿線共150公里，從歷史、人文、產業三面向發展，今年在樟之細路、伯公照護站、客庄青年創生等已展現亮點，2016至2019年各部會共投入新台幣264.7億元。

針對台三線的飆車問題，李永得上午出席院會後記者會時表示，越來越多當地居民反映重機飆車，希望政府協助解決。過去曾請苗栗縣政府加強設置監視器、測速照相或罰款，雖有稍微改善，但無法根本解決問題。

李永得說，飆車問題已經對台三線附近居民的居住品質與安全造成威脅，常常發生事故，客委會近期會與交通部、內政部警政署、苗栗縣政府一起和重機團體面對面溝通，希望提出完整解決方案。

行政院長蘇貞昌在院會聽取報告後表示，浪漫台三線計畫已逐步展現成果，去年所帶動的文化生態旅遊將近500萬人次、產值近19億元；此外，也已吸引近800位青年返鄉投入客庄地方創生，值得肯定。

蘇貞昌指示客委會後續自區域發展角度統合審視各項規劃，掌握施作品質及進度，並妥善輔導維運；已完工的步道與歷史街區等也持續加以宣傳，結合慢食、慢遊、慢活等觀光行銷，讓旅客更加瞭解台灣客家文化，進而帶動客家產業發展。

蘇貞昌說，浪漫台三線計畫不只是重要的客家政策，也是客家文化復振、推動客庄地方創生的重要動力。過去台三線是許多客庄年輕人外出打拚的路線，希望經由中央地方的共同努力，從各方面把環境營造好，讓台三線又成為年輕人返回客庄貢獻故鄉、實現浪漫理想的大道。（編輯：林興盟）1080711