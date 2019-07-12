蘇嘉全出席吉里巴斯獨立40年慶典 會場演奏國歌

立法院長蘇嘉全12日以中華民國（台灣）總統特使身分，出席吉里巴斯共和國獨立40週年慶典，蘇嘉全由禮賓官引導就定位後，前往受禮台接受致敬，現場更奏起國歌，氣氛隆重盛大。（立法院提供）中央社記者陳俊華傳真 108年7月12日

（中央社記者陳俊華台北12日電）立法院長蘇嘉全以總統蔡英文特使身分出席友邦吉里巴斯共和國獨立40週年慶典，現場奏起國歌，氣氛隆重盛大；蘇嘉全也與吉國總統馬茂共同校閱由中華民國國防部派員協訓的警察樂儀隊演出。

立法院發布新聞稿指出，蘇嘉全以中華民國（台灣）總統蔡英文特使身分，帶領特使團一行12人，11日到14日前往太平洋友邦吉里巴斯共和國進行訪問，今天並出席吉國獨立40週年慶典。依據外交團進場順序為紐西蘭、澳洲、中華民國（台灣）及庫克群島；蘇嘉全由禮賓官引導就定位後，前往受禮台接受致敬，現場更奏起國歌，氣氛隆重盛大。

立法院指出，隨後蘇嘉全、各國與會代表及吉國各界政要齊在觀禮台，與吉里巴斯總統馬茂（Taneti Maamau）共同校閱由中華民國國防部派員協訓的警察樂儀隊演出，表演精湛，獲得在場嘉賓熱烈掌聲。會後馬茂總統也再次向蘇嘉全表達誠摯感謝。

此外，為表達台灣對吉國獨立40週年慶典重視，海洋委員會海巡署「巡護九號」同仁也派員代表與吉國各界共同參與慶典，隨後蘇嘉全親自前往「巡護九號」慰勞海巡弟兄。（編輯：李信寬）1080712