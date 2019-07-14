綠委盼協調強碰選區 時力：先談價值理念

（中央社記者陳俊華台北14日電）時代力量布局立委選戰，其中高雄市鳳山、新竹市，時力與民進黨都有提名人選。民進黨立委許智傑坦言，一定會衝擊選情，盼黨中央協調；時力發言人李兆立說，盼先就雙方價值理念公開對談。

時代力量目前在立法院有5席立委，包括3席區域立委與2席不分區立委。區域立委部分，除新北市的立委黃國昌尚未表態外，台中市的（潭子、大雅、神岡、后里）洪慈庸及台北市（中正、萬華）林昶佐都已獲黨中央提名，將競選連任。

另外，時力也已提名律師陳雨凡參選台北市第7選區（信義、南松山）、工研院研發工程師高鈺婷參選新竹市立委、桃園市空服員職業工會秘書長林佳瑋參選桃園市第3選區（中壢區）立委、時力立法院黨團主任陳惠敏，則將參選高雄市鳳山區立委。

時力與民進黨在新竹市、高雄市鳳山區都已提名立委參選人。民進黨部分，鳳山區是由曾任鳳山市長及第8、第9屆立委的許智傑爭取連任；新竹市則是由民進黨立法院黨團總召柯建銘交棒給前新竹市議員鄭宏輝，並經中執會通過徵召提名。

值得注意的是，2016年立委選舉時，時力為爭取政黨票，提名多位「任務型」區域立委候選人，當時在鳳山提名陳函谷，雖未多做宣傳，仍拿下9681票，得票率5.19%；2018年時力提名黃捷參選高雄市第9選區（鳳山區）市議員，更以1萬8420票的成績順利當選，顯見時力在當地的支持度不容小覷。

許智傑表示，鳳山增加一位時代力量的立委參選人，「一定會衝擊選情」，希望黨中央跟時代力量一起協調，區域立委如何分工、整合的問題；不管結果如何，他一定會盡最大努力，爭取最後勝利。

陳惠敏7日舉行參選記者會，在參選宣言中她表示，台灣面對主權的威脅，唯有樂觀行動，才能真正化解來自中國的極權壓迫，「而不是只當個立法院內的投票部隊，不經審議就強勢通過一些毫無道德底線的法案」。她始終努力的是，台灣作為主權獨立國家，要透過改革捍衛主權、提升勞權、追求平權，強化行政部門的效率與作為，讓政府與產業一同升級。

時代力量發言人李兆立表示，之前針對民進黨提出想要合作的部分，黨主席邱顯智已公開說過，要就雙方的價值理念，包括主權、勞權、平權等公開對談，未來談完之後，各區再由黨中央作為對口進行洽談。（編輯：鄭雪文）1080714