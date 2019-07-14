林飛帆成新夥伴 卓榮泰：黨需要活力新細胞

（中央社記者葉素萍台北14日電）太陽花學運領袖林飛帆將接任民進黨副秘書長，民進黨主席卓榮泰今天發文「歡迎民主新夥伴」；卓榮泰並說，黨需要更多有批判性、有活力的新細胞，讓黨再年輕一次、徹底改變。

卓榮泰今天透過臉書貼文「年輕人的非凡使命．新世代的未來式」，他說，翻開400年的台灣歷史，每個階段都有感人肺腑的故事，台灣民主發展的每個過程，也總有幾個名字，會讓人想起那些年一起追求的勇氣。

卓榮泰說，2019年元旦，他曾誓言要努力把台灣社會對民進黨的「問號」變成「驚嘆號」；這半年多來，民進黨經歷一次又一次的挑戰與考驗，許多老朋友表達對台灣前途的憂心，也有許多在各行各業的年輕朋友跳出原本舒適的生活圈，在民進黨最艱難的時刻，毅然加入這個戰鬥團隊，創造一個又一個的「驚嘆號」。

他說，關鍵的變局中，國際情勢及國內政治生態正在不規則的重整移動。檢視過去的經驗和未來各種不同的衝擊，他必須承認，此刻黨改革的力道還不夠強大，尚不足以燃起人民的熱情，所以必須要有新的戰略、新的思維、新的力量，改變過去的作法，破除人民的不滿；「黨需要更多更多有批判性、又有活力的新細胞，讓我們可以再年輕一次、再徹徹底底的改變、堅持走在正確道路上」。

卓榮泰說，他由衷地感謝始終堅守崗位、無怨無悔的黨內先進同志及願意為了台灣再投入、再拚一次的工作夥伴，這樣的精神令人敬佩，這將是「變陣型」的完成式，與社會「大對話」的進行式，更會是優秀台灣新世代的未來式。

卓榮泰也提到，年輕的戰士們選擇了戰場就必須勇往直前，承擔非凡的使命，更要像前輩們一樣，不計毀譽、不懼反撲，一生守護台灣、守護家園。

卓榮泰說，經過5個月互相暸解與深談，「變陣型中重要的佈陣即將就位」，他相信林飛帆會帶著那些年的勇氣和赤忱，讓台灣社會看見其進步與成長，再次引領台灣公民社會，攜手迎向任何強大的挑戰。「歡迎民主新夥伴林飛帆」。（編輯：鄭雪文）1080714