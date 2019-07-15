台助克國發展觀光人才庫 簽署技職合作協定

（中央社記者溫貴香聖克里斯多福及尼維斯14日電）總統蔡英文今天表示，見證簽署技職教育暨職業訓練合作協定，台灣很樂意分享經驗，目標要讓克國成為加勒比海地區安全且永續發展的觀光勝地，相信這樣的經驗很有機會成為區域的重要典範。

蔡總統訪問聖克里斯多福及尼維斯（克國）第二天行程，下午到Christena渡輪船難紀念碑獻花、參觀尼維斯歷史博物館及漢米爾頓故居、會晤總理哈里斯、見證兩國簽署技職教育暨職業訓練合作協定，並出席哈里斯晚宴。

總統表示，兩國時區上橫跨半個地球但距離阻擋不了兩國的友誼，這次拜訪尼維斯看到美麗的島嶼、蔚藍的海岸，深深感受到「兩座島嶼、一個天堂」實至名歸，將在兩國永續發展上攜手合作。

總統說，海洋國家的發展也需要優秀的人才支撐，見證兩國技職教育暨職業訓練合作協定的簽署，台灣很樂意分享技職教育的經驗，目標很明確就是要讓克國成為加勒比海地區安全且永續發展的觀光勝地，相信這樣的經驗很有機會成為區域的重要典範。

克國國是訪問第三天行程，總統將參訪布林史東堡壘國家公園、中午宴請克國政要及台灣觀光產業考察團、參訪Berkeley Memorial鐘塔圓環、總督府歡迎儀式暨植樹儀式、總督席頓贈勳、會晤席頓並參加國宴。（編輯：林興盟）1080715