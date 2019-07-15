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韓國瑜初選勝出　國民黨啟動總統立委聯合競選

最新更新：2019/07/15 19:05

（中央社記者余祥台北15日電）高雄市長韓國瑜在國民黨總統初選勝出，國民黨組發會主委李哲華今天說，未來將採聯合競選模式，在各縣市成立總統和立委競選總部；韓國瑜的勝出可激起投票率，將對國民黨五五波立委選區選情加分。

國民黨今天公布初選民調結果，高雄市長韓國瑜支持度為44.805%，以約17個百分點，大勝前鴻海董事長郭台銘的27.730%。

外界關注韓國瑜未來如何與黨中央合作，李哲華表示，黨副主席曾永權今天先向韓國瑜提出，要建立雙方聯繫的窗口，未來將採聯合競選模式，由黨部扮演平台，連結總統和立委提名人，並在各縣市成立聯合競選總部、聯合文宣造勢等，一批人馬、兩次宣傳。

李哲華表示，韓國瑜在新媒體方面有自己的作業方式，黨部扮演協助角色；組織動員則以黨部正規軍為主，畢竟要與立委結合，透過黨部平台應更為方便。

政策方面，李哲華說，智庫早就準備好了，不過韓國瑜可能也有自己的想法，要再與智庫磨合，韓國瑜今天也有提到，會參考其他黨內參選人提出的政見等。

由於韓國瑜為帶職參選，輔選力道是否夠強，李哲華說，以前時任台北市長馬英九參選國民黨主席時，也是全省跑透透，週一至週五繼續市政工作，利用假日和晚上跑外縣市，現在的交通更為方便，韓國瑜可複製這樣的模式，利用晚上、假日輔選。

李哲華表示，4年前國民黨失去國會多數，並非是民進黨的選票增加，而是很多支持者不出來投票。韓國瑜代表國民黨參選，提升支持者的投票意願，對五五波的立委選區選情加分。

針對韓國瑜帶職參選的爭議，李哲華認為，從去年九合一勝選後，部分不支持帶職參選的支持者轉為不表態、甚至改支持其他參選人，的確支持度有下滑，但仍有約3成認為韓國瑜選總統比當高雄市長好，帶職參選的因素早已反映在現階段的民調上，對於未來選情沒有太大影響。

至於韓國瑜是否需請假參選總統，李哲華認為，等韓國瑜正式登記為總統候選人再跟議會請假即可，台北市長柯文哲當初競選連任也是照這樣的時程向議會請假，過去都有慣例可循，應該不是問題。

外界關注初選後的黨內整合，李哲華說，初選完各陣營總是要沈澱一下，但黨中央一定會盡全力跟參選人溝通，郭台銘今天發出的新聞稿看起來很善意，其他參選人也表達全力支持，應該沒有問題。

國民黨將在7月28日舉辦全代會，屆時將正式通過提名總統人選，李哲華說，總統初選參選人朱立倫是前主席本就會受邀，副主席曾永權也將特邀另3位參選人包括前鴻海董事長郭台銘、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中參加，展現大團結。（編輯：謝佳珍）1080715

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