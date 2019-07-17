傳辜寬敏促蔡賴配 卓榮泰：副手人選是總統職權

（中央社記者葉素萍台北17日電）傳出台灣制憲基金會董事長辜寬敏私下在撮合「蔡賴配」，民進黨主席卓榮泰今天說，副手人選是總統的職權，等總統蔡英文出訪回台後，她有充裕時間決定最適合的副總統人選。

自由時報今天報導，辜寬敏經徵詢各縣市許多民進黨及本土派政治人物與基層民眾的意見，認為蔡總統與前行政院長賴清德兩人「蔡賴配」的合作，將可在明年總統大選發揮最大加分作用，辜寬敏並已私下在撮合此事。

卓榮泰今天出席民進黨中常會，他會前受訪指出，副手人選是總統的職權，蔡總統現在人在國外，讓她專心從事國家外交工作，回來之後，她有充裕的時間會決定最適合的副總統人選。

賴清德正在日本做短期家庭休假，媒體詢問，賴清德從日本返國後，卓榮泰是否也會找賴清德聊聊，卓榮泰說，「會」，不過，將是就黨內其他工作交換一下意見。

至於是否有意尋找「刺客」投入民進黨立委艱困選區，卓榮泰表示，他一向的原則是先探詢黨內同志參選意願，如果黨內有適當人選，當然以黨內同志做考量，不過，如果社會上有好的、新的夥伴願意加入民進黨的行列都非常歡迎，「這也是雙線並行的工作」，從不排除任何優秀人士加入民進黨行列。（編輯：楊玫寧）1080717