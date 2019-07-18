不甩柯文哲批評 總統：在自己崗位上做最大努力

總統蔡英文（圖）17日回應台北市長柯文哲的批評表示，應該在自己的崗位上做最大的努力才不會辜負選民託付。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香聖露西亞17日電）總統蔡英文今天回應台北市長柯文哲的批評表示，應該在自己的崗位上做最大的努力才不會辜負選民託付；對於獨派大老力促蔡賴配，她說，會繼續努力，2020一定推出最好組合。

總統「2019自由民主永續之旅」訪問加勒比海友邦最後一站聖露西亞（露國），進行為期三天兩夜的國是訪問，總統當地時間下午視察香蕉出口集貨中心作業，隨後受訪做了以上表示。

柯文哲日前接受專訪時指出，蔡英文當總統沒有不好，但台灣也不會更好，且很多問題在第二任期才會爆發。

正出訪加勒比海友邦的蔡總統回應，「常常聽不懂他在講什麼」，引來柯文哲立即回擊，老百姓講的話她也聽不懂太多，「不然一例一休怎麼會搞成這樣子」？

蔡總統重申，任何政治人物都應該在現在崗位上做自己的工作，才不會辜負選民的付託和委託，還有選民的期待，「我們應該在自己崗位上做最大的努力」。

獨派大老辜寬敏將力促蔡英文總統與其初選競爭對手、前行政院長賴清德搭檔「蔡賴配」參選正副總統。蔡總統表示：「真的很感謝辜老對民進黨關心，尤其對民進黨整合的關心，我們會繼續努力，2020我們一定會推出最好的組合。」（編輯：林治平）1080718