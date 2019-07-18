公有老舊建築耐震補強 蘇貞昌促中央廳舍112年完成

（中央社記者顧荃台北18日電）今年是921大地震20週年，行政院長蘇貞昌今天表示，公有老舊建築物耐震補強工程完成數偏低，各部會首長應親自督促中央辦公廳舍於112年完成耐震補強，包括大專院校、公立醫院等建築。

內政部上午在行政院會報告「公有老舊建築耐震補強加速執行策略」。

蘇貞昌在院會中表示，老舊建物耐震補強工作關係生命財產安全，政府機關更應以身作則，優先編列經費加速辦理改善工作。目前公有老舊建築物耐震能力評估及補強工作，「詳細評估」部分，完成率已達97%，但「補強工程」部分，完成數仍然偏低，中央管部分約84%、地方管部分約77%，請內政部持續加強管控。

蘇貞昌指示，中央機關辦公廳舍耐震補強部分，請各部會首長親自督促所屬機關依期程加速辦理，其中教育部（大專院校）、衛福部（公立醫院）及交通部（台灣鐵路管理局）等，需自行於各該基金自有財源支應經費，考量人力與廳舍調度需分年完成者，也應特別掌控執行進度。並請工程會協助各部會研議先行辦理發包設計及減少於辦公區域施工的方法，以縮短整體期程，務必於112年全數完成。

蘇貞昌說，地方政府管轄與防救災直接相關的公有建築物，如警消廳舍、區公所、活動中心等，需辦理補強及拆除重建作業者，目前尚有910件未能納入前瞻計畫，請各相關部會協助地方政府先行辦理規劃設計，並依據個案執行進度，分年編列預算予以協助。請內政部於前瞻基礎建設計畫屆期前，會同各部會盤點實際需求，研提新計畫報院核定，全力協助地方政府加速推動。

內政部營建署署長吳欣修出席院會後記者會時表示，前瞻基礎建設特別預算中，有編列公有危險建築補強重建經費，補助地方政府執行，截至6月底為止，已核定360件初評、857件詳評、518件補強工程、63件拆除重建。內政部盤點後，還有910件因為第一期前瞻特別預算有限，未能納入計畫補助，蘇貞昌已要求主管機關依急迫性和必要性，分年分期納入前瞻計畫予以協助。

吳欣修說，會加速完成公有老舊建築耐震補強，中央機關廳舍於112年完成；內政部將於明年研提新計畫持續補助地方政府推動耐震補強，並要求地方政府於114年完成。（編輯：楊玫寧）1080718