選情考量 許信良：特赦扁或許是值得考慮險招

（中央社記者葉素萍台北19日電）前民進黨主席許信良今天說，對特赦前總統陳水扁立場一貫不變，從競選利害考量，他不認為把扁抓回去對總統蔡英文選情有利，「我個人認為特赦陳前總統或許是值得考慮的險招」。

中國時報報導，前總統陳水扁17日在其臉書粉專「勇哥物語」貼文自爆，2020如果選情真的對蔡總統不利，有人還醞釀不惜建請小英在選前將他抓回去，就可以連任成功，而阿扁也點出這2人就是民進黨前主席許信良和民進黨前秘書長洪耀福。

許信良今天透過臉書回應指出，扁近日似乎患了焦慮症，居然在深夜發文，擔心他會為了2020蔡總統的勝選，建請蔡總統把扁「抓回去」，這真是杞人憂天。

許信良強調，他不是蔡總統競選團隊的成員，「不在其位，不謀其政」，他沒有立場對蔡總統的競選做任何建議；其次，完全從競選利害考量，他個人不認為把陳水扁抓回去對蔡總統的選情有利，「正好相反，我個人認為特赦陳前總統或許是值得考慮的險招」。

許信良表示，蔡總統重視法律，蔡總統對特赦扁的態度，他個人推測，主要是在意「特赦法」。這和他個人對總統行使特赦權的憲法見解不同。

許信良說，他一直認為，特赦權是憲法賦予總統的特權，是超乎司法之上的。總統基於整體國家利益的考量，行使這個特權，不應受法律的限制。所以，在這個意義上說，特赦法是違憲的，因為它限制了總統對特赦權的行使。

許信良舉例，當初的美國總統福特甚至在司法程序開始之前，就特赦其前任尼克森。這案例最足以支持他對特赦權的憲法法理的見解；因此，他在2010年年初前民進黨主席施明德生日宴上，就當著施明德的面呼籲施出面主張特赦扁，「可以想見施主席當場的尷尬」。

他說，2011年他參加民進黨總統初選，在最後一場政見發表會，正式提出特赦扁的主張。他參選目的，只是想讓未來的民進黨總統知道如何當個好總統，「我會天真地期待『阿扁們』的支持嗎？」

許信良表示，對於特赦扁，「我的立場一貫不變」，蔡總統上任以後，基於愛護民進黨，他曾經在媒體上好意提醒扁，「為了特赦，他自己（扁）也有責任努力和整個社會和解」。

他指出，對於扁，他不存在個人心結。2001年10月，亞太經合會領袖會議在上海舉行。他得知扁有意參加，便極力遊說中國大陸有關方面同意扁前往。可惜此事最後因為中國大陸對扁終究缺乏信任而失敗。「陳前總統當年如果能夠成行，此後的兩岸關係應當另有一番景象」。（編輯：林興盟）1080719