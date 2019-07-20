周錫瑋接受德媒訪問 激辯兩岸問題[影]

（中央社台北20日電）前台北縣長周錫瑋接受德國之聲訪問表示，中國之所以沒有武力鎮壓香港反送中活動，是因為中國在尋求機會證明，他們可以改變，也可以進步。節目主持人則質疑，台灣以不支持台獨換取中國的不攻擊，「是正常的生存方式嗎？」

周錫瑋日前接受德國之聲節目Conflict Zone主持人塞巴斯汀（Tim Sebastian）訪問，話題圍繞在兩岸關係。

主持人詢問，當中國對台灣文攻武嚇，「像刀一直架在脖子上」，台灣如何用愛與中國對話。

周錫瑋說，文攻武嚇是主持人的個人印象，事實上只要不支持台獨，中國就不會攻擊台灣。主持人追問，所以不要亂說話，否則中國會發動攻擊，「這是一種正常的生存方式嗎？」

周錫瑋說，他不認為情況有這麼嚴重。他也反問，如果國際間都認為中國對台灣威脅這麼嚴重，為什麼世界上所有的國家都試著和中國合作，試著和中國對話，和中國一起解決問題。如果主持人所謂全世界和中國的交往都是著眼於貿易，那麼「我們也可以」。

主持人提問，民主的台灣可以政黨輪替、抗議權力濫用，有獨立法院、新聞自由，這些中國都沒有，兩岸除了貿易之外，到底有什麼共同點。

周錫瑋說，台灣應該當中國的朋友和兄弟，改變中國，而不是當中國的敵人；和中國合作，台灣人可以改變中國。

主持人追問周錫瑋，有什麼證據證明可以改變中國，周錫瑋說，最近在香港看到很多改變，為什麼中國不使用武力鎮壓抗議，為什麼妥協，因為中國正尋求機會證明，他們可以改變，可以進步。（編輯：林興盟）1080720