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首頁 / 政治

國民黨輔選韓國瑜 15縣市長將任聯合競總主委

最新更新：2019/07/21 13:23

（中央社記者余祥台北21日電）國民黨28日全代會將提名韓國瑜參選總統，組發會主委李哲華今天說，2020採總統立委聯合競選，15黨籍縣市長將擔任韓國瑜與各地立委聯合競選總部主委，非執政縣市則由議長擔任，全力輔選。

國民黨總統候選人就定位，多數立委選區也提名完成，黨中央啟動輔選規劃。國民黨2020輔選工作有3大主軸，黨部負責輔選工作；地方聯合競選總部，負責競選組織的工作；各地成立各種後援會，包括新住民、原住民、海外僑胞等，盼遍地開花進行助選工作。

李哲華說，23日開地方黨部主委會報時，除在全代會前交代籌備事項，也將要求15個縣市長免兼縣市選委會主委一職，擔任韓國瑜與立委各地聯合競選總部主委，至於非執政縣市則由議長擔任。

李哲華說，九合一選戰時，韓國瑜到處站台，拉抬縣市長選情，「魚幫水、水幫魚，是很正常的事。」由具有民意基礎的縣市長擔任聯合競選總部主委，在地方闡述執政績效，一定也可以反映到總統候選人身上，相輔相成。

國民黨操盤人士指出，黨中央跟韓國瑜陣營的分工體系，應會在全代會後逐漸確立，基本上韓主導、黨部輔佐，但若韓國瑜希望黨部扮演更積極的角色，到時上天下地黨部也會全力配合，

在總統與立委聯合競選方面，輔選人士指出，盼透過不同的途徑，為總統和立委分別爭取到不同的票源，發揮加乘效果；尤其是可以為韓國瑜爭取到過去不足的知識藍、經濟藍選民。

輔選人士舉例，有些韓粉可能不支持該選區立委，但因為韓國瑜加持而轉為支持該區立委參選人；也可能有的立委選區選民不喜歡韓國瑜，但他們所支持的立委參選人挺韓國瑜，因而支持韓國瑜。

至於韓國瑜的年輕族群支持度偏低，輔選人士認為，年輕人最常使用的媒介就是新媒體，無論是韓陣營或是黨部都要努力更迅速澄清和回應新媒體的輿論，否則若讓錯誤的訊息成為定見，就很難再翻轉。

外界關注，黨內初選的傷痕如何彌平，黨內人士認為，沒有那麼悲觀，這一次的初選過程公平、公開，各陣營可能對於民調有不同的解讀．但是沒有人指責選務不公、偏袒任何一方，這也成為初選後整合的重要利基。

黨內人士指出，前鴻海董事長郭台銘的競選團隊多數是鴻海體系或是外聘，並非黨內原有體系出身，跟國民黨內連結不深，頂多就是支持郭台銘的黨員、粉絲的情緒難以平復，但等到情緒過了，或是民進黨又做了怎樣的攻擊，藍軍自然會集結。不過，最後關鍵還是在於國民黨和韓國瑜之後的作為，若能避免出包，相信勢必能團結藍軍，爭取勝選。（編輯：趙蔚蘭）1080721

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