黃國昌：華航內部人員涉刑事犯罪 董事長應下台[影]

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（中央社記者陳俊華台北23日電）時代力量立委黃國昌今天說，依規定購買超過5條菸品須菸酒進口業許可執照，但國安局官員吳宗憲沒執照，華航還說是正常程序，他要求華航董事長下台，並指華航內部人員涉及刑事犯罪，已將情資移轉檢調。

總統蔡英文的「自由民主永續之旅」11日出發，但檢調單位接獲密報指稱，有國安人員將利用總統專機出訪回程，國賓禮遇貨物海關免驗的機會，私運大量香菸入境，檢調單位立即布線，掌握情資並追查。

黃國昌昨天晚間先在臉書發文指出，吳宗憲透過華航高層協助，進入「免稅品存量管制系統」後台，分5筆購入9200條免稅菸，但華航還透過發言人表示，「此案與高層無關，純粹是搭機前透過網站預訂免稅品，回國後再領取，沒有外傳高層幫忙保管菸品的情事。」

黃國昌說，華航免稅品預購網站，根本沒辦法自行預購免稅菸，輸入超過5條就必須有菸酒進口業許可執照，「華航敢說不知道」。

黃國昌上午再次舉行記者會時表示，華航昨天被打臉後換了一個說法，說是「協助專機旅客代為預購」，請問如何協助；他也出示華航後台的購買紀錄，其他人買的都是正常數量、正常金額，「吳宗憲怎麼會有菸酒進口業許可執照？訂了9200條說是正常程序？」

黃國昌表示，當旅客預購商品後，正常程序是要先打領料單，向關務署巡緝科申報，再裝到飛機上去。7月11日總統要出訪當天，依規定這些貨是要裝上飛機，但巡緝科根本不知情，也沒有填退庫單，這些貨就放在倉庫裡，「請問華航公司，這是標準作業流程嗎？」

黃國昌說，華航董事長事發至今還用這樣態度面對，「請你下台」，犯錯就要處理。每次發生這種事都在搞政治陰謀論，第一波說是國安高層內鬥，第二波說是華航高層內鬥。但他表示，吹哨者不是國安局也不是華航內鬥，只是一個非常單純看不下去事情這樣亂搞的人，他也跟相關單位說過，「誰敢整肅他（指吹哨者），我一定沒完沒了」。

黃國昌表示，請檢調高層把這次的痛當作一個機會，把毒瘤挖乾淨，不要掩蓋傷口，「華航內部的人已經做了法律不允許的行為，是刑事犯罪」，他也已經將情資轉給檢調，在檢調採取行動前，他什麼都不會講。（編輯：蘇龍麒）1080723