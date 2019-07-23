國軍投保公司遭質疑 國防部：旺旺友聯符合資格

（中央社記者范正祥、游凱翔、劉姵呈台北23日電）台灣基進今天在台大校友會館舉行記者會，質疑「國軍官兵團體意外保險」長期交由旺旺集團旗下「旺旺友聯產險」承保的做法是否適當，要求國防部說明，並建議撤換投保公司。

國防部發言人史順文少將回應，旺旺友聯產險是經濟部核准的公司，因此完全符合資格，沒有中資的疑慮；關於保險的部分為團體保險，保險時僅提供人數，只有在出險的時候才會給予個人資料，且有簽訂保密條約。

出席記者會的台灣基進發言人陳柏惟表示，「台灣難道只剩下一間保險公司了嗎？」面對社會疑慮，2012年當時國安局長蔡得勝在立法院接受質詢時已允諾「明年就換約」，為什麼到了現今2019年還是旺旺友聯承包。

他說，旺旺集團已經成為掌握所有國軍個資的紅色巨獸，不只嚴重影響全體國軍權益，更將台灣國安暴露在風險之中。

台灣基進戰略企劃部主任顏銘緯指出，以政府採購網資料來看，從2009年開始，國防部軍備採購中心即編列每年新台幣2億元以上的預算向旺旺友聯投保「國軍官兵團體意外保險」，2014年後至今則改由國防部投保，被保人包含國軍現役官兵、軍校學生及軍事訓練役者，從總統府、國防部、國安局、海巡署到國家中山科學研究院的軍職人員都需進行投保。

顏銘緯建議，國防部應迅速撤換投保公司。關於國軍保險，不能只以最低價得標方式決定投保公司，這件事情值得社會一起來關注。

旺旺友聯產物保險公司發言人潘少昀回應，就像國防部回應的，旺旺友聯有經過經濟部投審會的審核，並沒有任何中資背景；另外承保的「國軍官兵團體意外保險」與外面一般的團體傷害險不一樣，承保人員較多為機密敏感的階層，所以使用的是國軍提供的承保人數來投保，並不會蒐集到個人資料。

潘少昀說，儘管最後理賠的時候還是需要核對個人資料，但因為「國軍官兵團體意外保險」並不包含醫療的保障，只有針對死亡、殘廢的保障，所以最後理賠案件數也相較一般外面的案件數少，且保戶的資料也不能隨便洩漏，以上都可以說明並無國安疑慮或風險。（編輯：蘇龍麒）1080723