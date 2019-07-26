國安局私菸案 國民黨團建請監察院主動調查

國民黨立法院黨團總召曾銘宗（右4）等人26日召開記者會，質疑國安局人員涉嫌利用總統出訪勤務走私菸品，並代表黨團前往監察院告發私菸案，建請監察院主動介入調查政府行政部門有無監督疏失或瀆職。中央社記者范正祥攝 108年7月26日

（中央社記者范正祥、王揚宇台北26日電）國安局人員涉嫌利用總統出訪勤務走私菸品，國民黨立法院黨團今天向監察院告發，建請監察院主動介入調查政府行政部門有無監督疏失或瀆職。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗，副書記長林奕華、許毓仁、童惠珍，立委費鴻泰、林德福、李彥秀、林麗蟬，以及加入國民黨團運作的無黨籍立委陳玉珍，在黨團記者室共同召開記者會，質疑「華航報告遮遮掩掩、綠營權貴見不得光」。

在黨團記者會上，國民黨立委持續連日來的質疑，認為國安局私菸案恐涉及貪污治罪條例、刑法、懲治走私條例、菸酒管理法等罪，而且也影響國安，必須追究責任。

出席記者會的李彥秀和林麗蟬發言時提及，整件事情到目前為止，國人仍然看不到真相，建議立法院應召開臨時會，成立跨黨派調閱小組，把私菸案查清楚。

不過，對於李彥秀和林麗蟬認為立法院應召開臨時會釐清國安局私菸案，部分國民黨立委私下不表認同，擔心國民黨立委席次不如民進黨立委，召開臨時會只會被綠營主導。

關於是否主張立法院召開臨時會，曾銘宗受訪表示，「黨團還沒有作成決定」。

國民黨團記者會結束後，包括曾銘宗、許毓仁、費鴻泰、林德福、林麗蟬、陳玉珍等人隨即自立法院步行前往監察院告發私菸案。國民黨團向監察院提出陳訴書，要求監察院即刻派員介入調查國安局私菸案，避免官官相護而讓真相遭淹沒。

陳訴書中，黨團也要求，鑑於華航高層交通部及交通部民航局為華航主管機關及最大股東，交通部應即追究華航的責任，依法究責；並建請監察院主動介入調查政府行政部門有無監督疏失或瀆職的情事，以杜絕類似敗壞官箴事件再度發生。

將於下週接任民進黨立法院黨團書記長的李俊俋說，全案的調查分為行政調查與司法調查，行政調查由行政機關處理，包括國安局、交通部、金管會等，司法調查則由台北地檢署處理中。

他說，立法院沒有調查權，只有文件調閱權，「開臨時會要幹嘛？作秀比賽？」政府已展現最大決心，對此長期以來的陋習全面徹查、改善，也希望查快一點。（編輯：林興盟）1080726