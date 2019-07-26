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邱國正上任國安局長 蔡總統期許續推動轉型正義

最新更新：2019/07/26 17:27

（中央社記者顧荃台北26日電）總統蔡英文今天表示，國安局新任局長邱國正今天正式上任。除了檢討制度、整頓紀律外，她也期勉邱國正及國安同仁，延續政府推動轉型正義工作的步調，逐步檢視過去的政治檔案。

國安人員涉嫌利用總統出訪勤務走私菸品，前國家安全局長彭勝竹22日請辭獲准，由邱國正接任，今天正式上任。

蔡總統下午在臉書發文表示，她期勉邱國正及國安同仁，除了檢討制度、整頓紀律外，也延續政府推動轉型正義工作的步調，逐步檢視過去的政治檔案。

蔡總統指出，包括林宅血案、陳文成命案、美麗島事件等相關檔案在內，至今仍有一部分檔案被國安局列為「永久保密」。

蔡總統說，4月時，她指派總統府秘書長陳菊、國安會秘書長李大維協調及研議，最近促進轉型正義委員會已經派員前往國安局共同審閱檔案，將在兼顧國家安全前提下，逐案重新檢視解密的可行性。

蔡總統表示，前幾天政治檔案條例也正式公布施行，從現在起，會依據法律，加快腳步，協助國安局及相關政府機關清查政治檔案。釐清真相，揭露威權統治時期監控體系的運作方式，並確保政府不再犯下同樣錯誤，這就是轉型正義最核心的目標。（編輯：楊凱翔）1080726

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