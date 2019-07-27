全代會演說主題 韓國瑜：喚起黨員團結的心

（中央社記者王承中台北27日電）國民黨全代會明天將正式提名高雄市長韓國瑜參選總統；韓國瑜今天針對明天在全代會中的演說主題表示，兩岸、人民發財、經濟都是重要議題，還有如何喚起國民黨員團結的心及喚起民眾了解台灣處境的艱困。

國民黨將於28日召開全代會、正式提名韓國瑜參選2020總統；針對明天在全代會演說的主題，韓國瑜今天在受訪時做上述表示。

對於有郭台銘的支持者發起連署助郭台銘參選總統，韓國瑜指出，每位國民黨總統初選的參選人都有一群支持者，有些時候支持者的熱情不退，這都是非常正常的。針對郭台銘、新北市長侯友宜將不出席明天的全代會，韓國瑜說，一定要尊重，郭台銘人在國外，而侯友宜應該是另有重要行程。

媒體詢問，稍早拜會前總統馬英九時都談了些什麼。韓國瑜聽到提問後先是一愣， 並反問媒體怎麼會知道，讓他嚇一跳。隨後韓國瑜表示，他跟馬英九大約談了50分鐘，內容非常扎實，大部分以公共政策為主，沒有談到其他的。

韓國瑜指出，兩人有談到近期高雄水災的問題，還有未來高雄大眾捷運線如何能夠更有效發揮功能，降低交通事故意外，增強民眾行的安全、方便，也談到台灣未來能源政策的走向，以及兩岸問題。

針對國安局人員私菸案，韓國瑜表示，眼睛看到的香菸不可怕，這是逃漏稅、公務人員瀆職、貪污的問題，而眼睛看不到的才可怕，像是毒品、槍枝、軍火等違禁品，這些看不到的才可怕。

他說，總統府除總統之外，還有總統府秘書長等高階幕僚，難道都沒有察覺每次出訪會有這些漏洞跟弊端，而且案件爆發後，明明就是貪污走私，卻要轉化為超買來搪塞，這是不對的。他覺得總統蔡英文領導台灣3年多以來，除台灣人民過得非常辛苦，蔡總統的領導能力也出了問題。

韓國瑜今天下午在高雄市勞工局長王秋冬、將出任高雄市青年局長的林鼎超等人陪同下，前往新北市三重區綜合體育館出席「開薪回高雄、預見薪未來」徵才活動。韓國瑜表示，這是為了要提供所有高雄外漂的子弟一個回家鄉工作的機會。

韓國瑜致完詞後，便走訪現場各個攤位，逐一跟與會的廠商握手致謝，同時也有民眾高舉手機搶拍韓國瑜，並高呼「加油」、「總統好」等口號。由於現場媒體眾多，在搶拍韓國瑜的同時，也發生有人跌倒並推倒隔板的小插曲，引起不小的騷動。而韓國瑜在巡視完活動現場後，便隨即搭車離去。（編輯：李信寬）1080727