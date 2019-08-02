與余杰對談 羅文嘉：投票給草包台灣就完蛋

（中央社記者溫貴香台北2日電）民進黨秘書長羅文嘉今晚與歷史作家余杰對談台灣如何走出「民國」框架，羅文嘉暢談反紅媒的重要性，主張透過選舉運動讓人民知道紅色滲透的可怕，否則不斷被洗腦的結果最後投票給一個草包、台灣就完蛋。

余杰則提到，很多台灣人覺得中國是非常遙遠的、「跟我們沒有關係」，這是非常危險的。

羅文嘉晚間出席歷史作家余杰「顛倒的民國」新書分享會，與余杰對談台灣該如何走出黨國、軍國下的「民國」框架。余杰表示，凡是人云亦云的地方，一定要多打個問號。他以此為志重新寫歷史，在世界各大圖書館查證第一手文獻史料，發現很多歷史真相是顛倒過來的，畢竟歷史的書寫者常為權力服務，成王敗寇，敗的一方就成了亂臣賊子。

他舉例說，海峽兩岸的歷史教科書把孫文（孫中山）與陳炯明的分歧，描述成正義與邪惡，但後來查證發現歷史的真相原來是顛倒過來的，孫文才是剛愎自用、詭計多端、自我偶像崇拜的未完成的獨裁者，他驅使軍隊製造西關慘案，遭到廣州民眾唾棄；反之，陳炯明信奉民主法治、為官清正廉明、實踐地方自治、深受廣東人愛戴，根本不是「陳逆炯明」。

羅文嘉盛讚余杰是典型才子、文筆迅速，新書500多頁30個故事個個精彩，並強調自己的發言純屬個人觀察與看法，不代表民進黨。

談到如何走出「民國」框架，羅文嘉說，台灣沒有統一或獨立的問題，只有被中國「併吞」的問題，是台灣最大的危機，反紅媒、反紅色滲透就是要給台灣人民足夠預防的抵抗能力，必須要讓更多人知道紅色力量在台灣的滲透，提高這種認知，自然能夠提升抗拒紅色滲透的能力，這種認知台灣目前非常少。

羅文嘉表示，他主張應以選舉作為運動，透過選舉讓人民知道紅色滲透的可怕性，對共產黨而言，更厲害的是利用金錢建立在台代言人、透過媒體或親近團體不斷對台灣人民洗腦，改變價值、想法，最後投票給一個草包、台灣就完蛋。如何跳脫民國框架，應著眼未來20年，有必要捍衛台灣民主自由的價值，不只是這一代，還要培養下一代。

有讀者提到香港反送中運動對台灣與香港有何影響，余杰表示，以他對香港的觀察，香港人想去掉中國人、去掉中國文化走得特別快，採取速戰速決、步伐變快，因為直接的恐怖黑暗威脅就在香港人身邊，真實面臨到，但很多台灣人覺得中國是非常遙遠的、「跟我們沒有關係」，這是非常危險的。

此外，民進黨主席卓榮泰與時代力量黨主席邱顯智何時會面，羅文嘉會前受訪說，雙方有約時間，但還沒有確定。

被詢及8月7日民進黨中執會是否會討論時代力量立委洪慈庸與退出時代力量的立委林昶佐選區，羅文嘉說，不會針對特別是哪一個選區，本來就是上次提名作業完了之後第二波的提名作業，其中包含這兩個選區，但不是只有這兩個選區，還在處理中。

除了時代力量，是否安排與其他政黨會面，羅文嘉說，民進黨希望能朝「抗中保台」大目標跟各個政黨合作。

林昶佐退出時代力量後是否會影響民進黨跟洪慈庸、林昶佐兩選區的合作模式，羅文嘉回應，台北市萬華跟台中應該沒有太大變化，之前就已經提過，尊重現任立委，所以沒有受到影響。（編輯：楊玫寧）1080802