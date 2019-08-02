法媒專訪嚴德發 談國軍有責提升戰力

（中央社記者曾依璇巴黎2日專電）法國費加洛報專訪國防部長嚴德發。他說，台灣珍視民主自由，軍隊為群體利益、而不是為政黨利益服務，面對威脅，中華民國國軍的義務是把反擊及戰鬥能力提升到最佳狀態。

「費加洛報」（Le Figaro）網路版今天刊登這則專訪。嚴德發在訪問中表示，中華民國國軍成立於95年前，初衷是保衛國家、守護人民，並無攻擊意圖；如同法國，台灣是個和平民族，珍視民主自由，軍隊為群體利益、而不是為某個政黨利益服務，在中國大陸逐漸增長的威脅之前，國軍的義務是把反擊及戰鬥能力提升到最佳狀態。

他說，台灣海峽另一側是一個專制政體，台灣不能、也不希望與對方進入軍備競賽，這就是為什麼台灣提出堅決防禦、多重嚇阻的理論，用於不對稱的衝突形式，在軍備計畫及人員計畫上，重點不在量而在質。

記者詢問國軍具體成果，嚴德發說，軍隊正迅速轉型為多數由職業軍人組成，3年前，職業軍人比例是74%，現在是83%；自2016年起，在總統蔡英文推動下，轉型進程加快，目標是於明年達到90%。

同時，為了未來持續招募，國軍與129所學校合作進行「大學儲備軍官訓練團」甄選，並與高中職合作設立國防培育班。

記者還詢問漢光演習的效益，嚴德發說，這是為了測試軍隊面臨危難的反應和效率，因為中國大陸從未放棄對台動武的選項，漢光是全年最重要的各兵種實兵演習，也是為了向台灣人民展現國軍保衛領土及主權的能力。

他說，這也是諸如反登陸行動或戰機在戰備道起降等情境要盡量現實的原因，面對一個在數量上優於自己的敵人，必須善用各種島嶼特性，尤其是地理特性，這個概念很明確，就是要阻止敵人踏上領土，維護台灣的民主和生活方式不受破壞。

中國大陸致力於軍備現代化，尤其是在海空方面。至於台灣，嚴德發表示，專業化是國防發展的主軸之一，以自主國防為目標，建立國防工業，台灣已可生產戰機、無人機和裝甲車，目前還有兩項計畫，其一與噴射機有關，其二是加強海軍自主，建造潛艦及飛彈艦艇。

他說，無論如何，台灣還需要盟友國家的協助，在越來越艱難的環境下求生存。

嚴德發表示，台灣向美國採購戰車及F-16V戰機，總統川普（Donald Trump）上任後，台美戰略夥伴關係穩固，尤其軍購程序簡化，其他合作還包括訓練課程及技術轉移。

嚴德發說，台灣對區域穩定而言，是不可取代且必要的關鍵因素，理念是「要和平，也要做好戰爭準備」，台灣感謝所有提供支持的國家，包括法國，這些國家對確保亞洲這片區域的和平有所貢獻。（編輯：郭中翰）1080802