與邱顯智同台 林昶佐籲泛綠整合最強對決藍營

（中央社記者侯姿瑩台北3日電）立委林昶佐1日宣布即刻退出時代力量後，今天與時力黨主席邱顯智同台。林昶佐說，邱顯智將與民進黨主席卓榮泰對談是好的方向，確定團結抗中的原則，在每一個立委選區提出最強人選，一對一對決國民黨，往下談就會很快。

時力立委參選人陳雨凡競選辦公室今天下午舉行開幕茶會，邱顯智、林昶佐同台，兩人互動引發媒體關注。邱顯智、林昶佐一前一後抵達會場，兩人隔著陳雨凡等人而坐，席間並未交談；不過，兩人與陳雨凡在會後一同接受媒體聯訪。

對於邱顯智已表示時代力量支持總統蔡英文，是否有可能回到時力，林昶佐受訪時說，退黨不是兒戲，他現在必須要思考怎麼去做本來在時力無法做的事情。有許多艱困的立委選區，目前還沒找到選將，他過去擔任時力台北市黨部主委時未能找到人選的，現在還是希望可以努力找到人。

至於邱顯智與卓榮泰將會面，林昶佐認為，這是好的方向，並建議時力要盡快確定布局原則，不要太發散。如果確定是團結抗中的原則，如何在每一個立委選區提出名單，一對一對決國民黨，接著再往下談就會談得很快。

同時，他也建議民進黨，如果是和時力合作團結推出最強候選人，「那就沒有禮讓不禮讓的問題」，互相要尊重彼此的獨立性。如果民進黨確定要和時力共推候選人，就不要再提到「禮讓」或是「小綠」等名詞；未來若雙方談的過程遇到困難，有需要的話，他很樂意協助。

林昶佐進一步表示，現在還有很多艱困選區，基進黨、社民黨、無黨籍有些不錯的人選，不太可能大家都團結在民進黨之下。至於怎麼樣促成跨黨派的團結抗中連線，讓基進黨、社民黨、綠黨、無黨籍、時力等，在還沒候選人的選區，是否有機會推出最強戰將，是他現在最重要的工作。

此外，林昶佐退黨後，並未回覆邱顯智傳給他的訊息。林昶佐感性表示，看到邱顯智傳的訊息，「真的是有一點難過」，兩人當初一起創黨的過程歷歷在目。他一度哽咽地說，不太敢打開邱顯智的訊息。

不過，他說，對於黨的路線、未來如何團結抗中，他必須要非常堅定，不能因為看簡訊就心軟。他會在外面持續觀察，同時，也不希望看到時力退黨的風潮。

邱顯智表示，他會繼續傳訊給林昶佐，希望他留下來一起努力。時代力量堅持台灣主權、捍衛公平正義的路線並未改變，大家也許對選舉策略、政策等事情有不同的意見，但不至於有路線上的歧異。

此外，邱顯智表示，最快下週一將與卓榮泰對談，對於林昶佐提出的建議，抱持開放態度。他說，與卓榮泰的對談，第一步要先確認雙方的價值與立場是否一致，時力重視反紅媒、居住正義、司法改革等議題。雙方的合作要讓台灣人、年輕世代看到未來，才有意義。（編輯：楊玫寧）1080803