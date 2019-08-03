放棄小我小愛從大局出發 韓國瑜向黨內喊話

（中央社記者余祥桃園3日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天在桃園造勢，卻傳出鴻海創辦人郭台銘有意以無黨籍參選總統。韓國瑜晚間在餐會喊話，「小我、小愛請放棄」，應從大局出發，2020國民黨若敗選、中華民國的前途會很悲慘。

韓國瑜正式被提名為總統參選人後起手式，直搗民進黨執政桃園市，今天接連走訪9座宮廟，最後一站則興仁公園舉辦活動，6位桃園立委參選人都出席，展現大團結氣勢。

不過，就在韓國瑜啟動總統競選活動時，在總統初選落敗的郭台銘先與前立法院長王金平會面，下午又傳出郭台銘已與台北市長柯文哲會面，並決定將以無黨籍參選總統，雖遭郭台銘辦公室否認，但郭台銘動向迄今不明，讓黨內相當憂心。

韓國瑜今天僅在第一站接受媒體聯訪，他表示，藍軍團結都不見得能勝利，如果藍軍分裂，「相信選戰的後果大家都很擔心」。

韓國瑜晚間參加興仁公園小型造勢活動後，驅車參加桃園市黨部舉辦的幹部座談會。他致詞時並未正面回應郭柯合作等傳言，但他喊話，「小我、小愛請放棄」，一切以大局為重，2020若國民黨敗選，就會土崩瓦解，前途會非常悲慘，中華民國也會很悲慘。

韓國瑜說，2020大選是中華民國保衛戰，保衛中華民國人人有責，民進黨就是因為執政3年多沒有政績，才趕快打主權牌，這是最廉價的，選民一定要認清，用神聖選票選出好的人選。

他最後向國民黨幹部喊話，一定要謙卑、誠懇拜託選民再給國民黨一次機會，若重返執政，一定要傾聽民意、苦民所苦，執政的重責大任就是要為民眾創造更美好的生活、開創更好的未來。（編輯：黃瑞弘）1080803