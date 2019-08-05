蔡英文競總10月底成立 18銅人先進駐競辦

（中央社記者葉素萍台北5日電）總統蔡英文力拚連任，全國競選總部預計10月底、11月初正式成立，競總地點將與4年前相同，選在鄰近民進黨中央黨部的「匯泰大樓」；民進黨中央已派出黨工「18銅人」進駐競選辦公室幫忙。

選戰主要操盤手已陸續進駐競選辦公室，除了主要操盤的前行政院副院長林錫耀，民進黨前秘書長洪耀福負責選戰決策，中常委沈發惠擔綱組織工作。

民進黨中央也派駐「18銅人」到蔡總統競選辦公室輔選，民進黨主席卓榮泰今天受訪指出，這是第一階段，有18位中央黨部同仁進駐競辦，「18銅人」要耐操、非常用心用力，希望他們進入競辦後，不僅原來工作沒受影響，還要把競選總部與中央黨部聯繫工作做得更好。

對於未來總統競選總部與民進黨中央的合作，卓榮泰說，以過去選戰經驗來看，蔡總統會拜託過去在選舉當中有合作經驗的人主持競總工作。黨中央的責任，就是如何與競總做高度的凝聚。雙方間的文宣、組織、行政對口都已產生，未來會在這個基礎上，把各自該做的事情處理好。

蔡總統競選連任發言人阮昭雄今天指出，預計10月底、11月初，蔡總統的競選總部才會正式成立，啟動選戰模式，屆時將租下和4年前同樣的競選總部地點，目前蔡總統仍以國政優先。

蔡總統2016年的全國競選總部就選在民進黨中央黨部隔壁的「匯泰大樓」。

除了民進黨的「18銅人」進駐之外，台北市長柯文哲的前發言人廖泰翔也加入蔡總統競選團隊。

阮昭雄說，廖泰翔曾於2014年台北市長選舉期間擔任柯文哲競辦海選發言人，選後即回到產業界，一直在外商公司服務；廖泰翔一直很關心經濟、產業發展和台灣的未來，因此希望加入蔡英文總統競選團隊貢獻一己之力，為年輕世代的未來一起打拚。（編輯：楊玫寧）1080805