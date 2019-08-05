邱顯智表態挺蔡英文連任 提多項法案盼綠回應

（中央社記者王揚宇台北5日電）民進黨主席卓榮泰擬於明天與時代力量黨主席邱顯智會面；在會面前夕，邱顯智今天晚上於臉書發文提到，時代力量堅守本土價值，作為黨主席，他支持總統蔡英文連任，並提出多項法案盼民進黨回應。

時代力量路線之爭，近期引發外界議論，對此邱顯智今天晚上於臉書發文詳細回應，並拋出3大問題進行解答，也表示近期他將與卓榮泰對談，針對政策、價值與是否有合作的可能來做討論。

關於時代力量是不是支持蔡總統連任，邱顯智說，「作為黨主席，我支持蔡英文總統連任」，而且在上週的決策委員會就通過這項決議；時代力量肯定蔡總統在捍衛主權上的努力，並支持本土政權的延續及改革；黨的決策委員會希望支持蔡總統連任，並沒有疑義。

談到時代力量的內部立場差異到底在哪裡，邱顯智說，立委林昶佐上週退黨時，指出的問題包括，「黨中央還要先看民調再決定支持哪位總統候選人」、「這個討論還要交給黨代表大會，就是在拖延」。許多人批評時代力量是一個「看風向」的政黨，但這其實是一個誤解。

邱顯智解釋，2018年他作為竹苗黨部的主委，當黨內還陷入「挺柯」、「反柯」之爭時，自己就和竹竹苗7位議員候選人，共同明確提出「反對兩岸一家親」的主張；2018年選後，他在競選決策委員時，也再次提出這個主張，並獲選為黨主席。時力在主權立場上，一路走來相當明確，他從來不是一個「看風向」的人。

不過邱顯智也說到，如果時代力量只是空喊「挺英」，而不檢視過去4年民進黨尚未落實的改革，並確認未來4年民進黨預計改革方向，那換來的結果，將不會是時代力量一呼百應、支持者群起「挺英」，而是許多支持者將可能感到失望而出走。

談及合作，邱顯智表示，必須建立在彼此價值的釐清，以及具體的法案推進，至於價值要如何釐清，他指出，今年2月他在競選黨內決策委員時，就明確提出，時代力量與民進黨在談選舉合作前，應該就基本的政策、價值進行公開對話；近期卓榮泰終於回應這個邀請，將與時代力量展開對談，他也將秉持這樣的立場。

邱顯智提到，這屆立法院的最後1個會期就要結束，時力盤點幾項關鍵的法案，確認民進黨能在屆期結束前進行處理，包括捍衛台灣民主，反對紅色滲透；杜絕建商炒作，落實居住正義；確保公益，保護吹哨者等多項關鍵法案。

邱顯智最後指出，唯有釐清價值、堅守公平正義，唯有當民進黨兌現曾經做過的承諾，「我們才可能說服我們的支持者共同前進」，這樣的合作，也才可能擴大本土派的支持，確保本土政權的延續，這就是他的立場，也誠摯期盼在近期的會談中，卓榮泰能對這些法案和價值做出明確的回應。（編輯：楊凱翔）1080805