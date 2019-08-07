柯批藍綠禁雙重黨籍 卓榮泰：歡迎加入民進黨

（中央社記者葉素萍台北7日電）台北市長柯文哲成立台灣民眾黨，對於藍綠兩黨不接受雙重黨籍，柯文哲認為，這凸顯「心胸狹小、目光短淺」。民進黨主席卓榮泰今天受訪時表示，歡迎柯文哲加入民進黨。

柯文哲組成的台灣民眾黨允許雙重黨籍，不過，有黨員因為也有國民黨籍，遭開除黨籍，民進黨方面也不允許雙重黨籍。媒體報導，柯文哲今天受訪說，這凸顯人家「心胸狹小、目光短淺」。

卓榮泰今天出席民進黨中執會受訪指出，歡迎柯文哲加入民進黨，柯文哲可以兩黨都兼；媒體追問「民進黨可以雙重黨籍嗎？」卓榮泰則說「如果他（柯文哲）願意的話」。

另外，今天有週刊報導，駐日大使謝長廷的養子謝維洲遭謝長廷斷絕父子關係並改回原姓；身為謝系「大師兄」的卓榮泰被問到此事，他說，這是謝長廷的家務事，他沒聽說。

卓榮泰也說，在謝維洲議員選舉選前、選後，他都有關心謝維洲，目前謝維洲因為工作需要，不在原來通訊地點，比較不會出現在民進黨活動現場。

媒體詢問，謝維洲目前是否仍為民進黨黨員。卓榮泰表示，應該是吧，目前沒有其他狀況。

至於總統蔡英文競選辦公室與黨中央合作情形，卓榮泰說，黨中央將有「18銅人」黨工即將進到競選辦公室，自己正在安排，應該明天早上就會帶著18銅人陣過去，以行動表示競選辦公室與黨中央之間這道牆是容易打開的，希望18銅人黨工團隊，能夠用心扮演好雙邊的橋樑。

對於媒體報導，蔡總統競選辦公室與黨中央有心結，卓榮泰則說，今天報紙失真的報導又多了一則。（編輯：楊凱翔）1080807