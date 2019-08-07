專注桃園市執政 鄭文燦：不會有英燦配

桃園市長鄭文燦7日晚間在東京接受旅日僑胞設宴歡迎。被記者問到明年一月總統大選，他是否與總統蔡英文搭檔參選時，他說不會有「英燦配」，要專注桃園市的執政。中央社記者楊明珠東京攝 108年8月7日

（中央社記者楊明珠東京7日專電）桃園市長鄭文燦昨天抵達日本進行姊妹市訪問，今晚在東京出席旅日僑胞歡迎宴，被記者問到明年一月總統大選，他是否與總統蔡英文搭檔參選時，他說不會有「英燦配」。

鄭文燦到日本進行姐妹市交流，拜訪千葉縣、成田市等，今晚在東京新宿一家大飯店接受日本關東地區僑胞與台灣商會設宴款待。當他與駐日代表謝長廷、前駐日代表許世楷一同走進會場時，許多僑胞都與他握手。

鄭文燦在宴會場一隅接受媒體採訪，被問到明年一月總統大選「英燦配」一事時表示，他做桃園市長要專注，因為選舉就是對選民無形的契約，一屆的任期是4年。他覺得專注才能夠把事情做好，所以不會有「英燦配」。

他說，他會支持蔡總統，讓台灣走在正確的道路上。他認為蔡總統選擇副手的條件，要考慮到包括選舉加分、執政時能否互補以及彼此的默契，這些條件都蠻重要的，按照民進黨的制度，大約會在黨慶或全代會左右才會產生副總統人選。

被問到「如果蔡總統找你搭檔」的問題時，鄭文燦表示，這種事不會發生。因為他已向蔡總統表明過，會專心輔選，會把桃園執政做好。

鄭文燦上台致詞時開玩笑說：「剛謝大使（謝長廷）說，現在很多市長流行選總統，但是媽祖沒託夢給我，所以我一步一腳印，繼續當市長。」現場揚起一片笑聲。

鄭文燦表示，當過行政院長的謝長廷曾說，政治人物的話語不只是與選民約定，也是與神明訂契約，做市長本來就是一任4年，如果做半年，半年有個專業術語叫做「學習曲線」，還在認識這個地方，位子還沒坐熱就要換位，說要了解地方是很難的。

他舉謝長廷當年當上高雄市長的例子說，他相信謝長廷當上高雄市長時很感動，因為人家投一票給他，這一票代表要投出希望、投出改變。

而他本身也一樣，選桃園市長時，是面對當時的桃園縣長吳志揚，吳家三代當縣長，他第一次選，只有兩個月時間做準備，第二次選舉勝選連任。他認為市民選他，他有責任和義務要關心桃園人的期待。

談到這次訪日，鄭文燦說，他就任桃園市長時發現，桃園竟沒和日本的城市結為姐妹市或友好交流城市，於是他決心與日本交流，首先就是與千葉縣締結友好協定，因為千葉縣有成田機場，桃園市有桃園機場，兩邊是亞洲非常繁忙的航路。

他說，後天剛好是桃園市與千葉縣締結友好城市3週年，桃園將有30位議員要到千葉縣廳（千葉縣府大樓）舉行締結友好城市3週年紀念。

他還說，他後來看到瀨戶內國際藝術節，於是與香川縣締結姐妹市，由謝長廷做見證。後來桃園市又與宮崎縣締結友好城市，因為剛好他得知宮崎縣得到和牛大賞第一名。此外，桃園市也和幾個日本小的觀光城市，像是成田市、加賀市簽署為友好城市。

謝長廷在台上致詞時先誇讚鄭文燦是「台灣第一名」的市長，最近有前行政院賴清德、台北市長柯文哲訪日，獲得僑界接待，但他都沒出現，理由是賴、柯都要選總統，這次他有事先探聽過，確定鄭文燦沒有要參選總統，他才安心出席今天的歡迎宴。

謝長廷還特別介紹說，千葉電視台目前有介紹台灣觀光的節目。中國禁止自由行旅客訪台，將來還要停團客，當然會讓台灣業者反彈，讓人民不滿，將生意差怪罪政府。但中國愈是這樣，大家就要愈努力拉日本觀光客到台灣。

謝長廷說，他正努力聯合泰國、越南的駐日大使等一起拼觀光，如果中客不到台灣，那就拉東南亞客、日本客到台灣，一定要拼贏。他打算請日本25個地方電台介紹台灣各縣市，鼓勵日本人多到台灣觀光。（編輯：林憬屏）1080807

桃園市長鄭文燦正在日本進行城市交流，走訪千葉縣、成田市等，他7日晚間接受日本關東地區僑胞與台灣商會設宴歡迎，駐日代表謝長廷、前駐日代表許世楷應邀出席。中央社記者楊明珠東京攝 108年8月7日

桃園市長鄭文燦6日抵達日本進行城市交流，7日晚間接受僑胞設宴歡迎，他致詞時說，駐日代表謝長廷告訴他，現在很多市長流行選總統，但媽祖沒託夢給他，所以他繼續當市長。中央社記者楊明珠東京攝 108年8月7日