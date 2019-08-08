莫拉克10週年遇地震 總統：3分鐘獲回報

總統蔡英文（左）8日上午到屏東參加莫拉克風災10週年紀念活動，她接受媒體聯訪時表示，一早地震發生後，3分鐘內就陸續接到各地回報的訊息，行政院長蘇貞昌也到防災中心坐鎮指揮，政府會持續掌握災情。中央社記者郭芷瑄攝 108年8月8日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣8日電）今天一早發生震央在宜蘭的地震。總統蔡英文上午到屏東參加莫拉克風災10週年紀念活動時表示，地震發生後，3分鐘內就接到回報，政府會持續掌握災情。

蔡總統在莫拉克風災10週年紀念活動，接受媒體聯訪時表示，自己是被震醒的，在台北感受到的是這次地震非常強烈，地震發生後3分鐘內就陸續接到各地回報的訊息，行政院長蘇貞昌一早就到防災中心坐鎮指揮，政府會持續掌握災情。

蔡總統說，除了部分地區停電外，比較遺憾的是，新北市有一名民眾被家具壓到的意外，政府會持續關注，目前相關設備及人員都已完成整備，可隨時投入救援。

在莫拉克紀念活動中，總統致詞表示，10年後的今天經過重建委員會整合政府和民間資源，當初受災的家園、學校和各種公共設施都已經陸續重建完成，文化在持續重建當中。

她說，在莫拉克風災10週年的這一天，要回顧重建走過的路，因應極端氣候記取教訓，更不要忘了能源轉型計畫，這3年當總統，特別注重3件事，包括即時掌握災害訊息、全面改善易淹水地區的排水系統，邁向確實防洪治水的海棉國土、救災體系全面接軌國際。（編輯：黃世雅）1080808