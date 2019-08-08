恐遭除名 高潞：去留由黨代表大會決定

目前遭停權的時代力量立委高潞．以用8日在立法院舉行記者會為自己近期涉入爭議事件澄清，發言時一度哽咽，表示將捍衛清白，成立調查小組以釐清事情真相。中央社記者施宗暉攝 108年8月8日

（中央社記者王揚宇台北8日電）時代力量不分區立委高潞．以用遭爆料國會辦公室成員疑未遵守利益迴避規範，向經濟部申請綠能補助；高潞今天開記者會自清說，國會辦公室即日全面解編，她將籌組調查小組徹查。

高潞今天下午在立法院召開記者會，一開始就說，針對這陣子自己及辦公室成員引起時力同志還有運動夥伴的疑慮，必須說聲道歉、對不起；發言過程中，高潞數度哽咽。

現場媒體問到相關去留問題，高潞表示，會靜待黨中央按照程序，進行黨代表大會的決議，「我的去留交由黨代表大會決定，現在我不做任何的規畫。」

針對綠能補助的案件，時代力量紀律委員會7月31日決議高潞．以用違反一般大眾對公開透明、利益迴避的認知，決議高潞即刻起停權，並建請黨代表儘速召開大會，將高潞予以除名。

高潞說，她在立法院行使職權，遵守法律規範，在綠能案審查過程中，並未針對個案進行施壓跟關說，不能接受有心人用不當的連結以及充滿的惡意無端指控。她強調，為原住民族爭取的權益、福利、爭取的補助，從來沒有一毛錢進自己的口袋。

高潞表示，針對服務團隊涉及綠能案風波，為了給社會交代，她的國會辦公室即日起全面解編，自己也將籌組調查小組，由律師及相關人士，針對社會輿論質疑的個案進行徹查，若有違法，絕對會移送法辦，若查無不法，她也會還辦公室一個清白。

高潞指出，會盡快在8月25日黨代表大會召開前調查完畢，也希望在黨代表大會中有說明的機會。

陪同高潞出席記者會的律師林憲同建議，如果高潞被開除黨籍，可以打行政訴訟進行救濟。

綠黨7月29日在臉書發文指出，高潞．以用聲稱已離職的國會辦公室主任陳士章，所創辦「台灣原住民族人文關懷協會」、「台灣創業育成產銷拓展中心協會」在沒有實績的狀況下，今年1月竟獲經濟部新台幣400萬元的綠能補助，這2個協會現任負責人陳恩澤是高潞．以用國會辦公室助理。（編輯：郭萍英）1080808