更多編輯台推薦新聞：
台大研究：6種運動可對抗肥胖基因 慢跑最有效
生活

台大研究：6種運動可對抗肥胖基因 慢跑最有效

專題／惡水無情人間有愛 小林村倖存者不幸中找到小確幸
地方

專題／惡水無情人間有愛 小林村倖存者不幸中找到小確幸

貿易戰掀降息風 央行理事揭露台貨幣政策關鍵點
產經

貿易戰掀降息風 央行理事揭露台貨幣政策關鍵點

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等
訊息

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

恐遭除名 高潞：去留由黨代表大會決定

最新更新：2019/08/08 18:26
目前遭停權的時代力量立委高潞．以用8日在立法院舉行記者會為自己近期涉入爭議事件澄清，發言時一度哽咽，表示將捍衛清白，成立調查小組以釐清事情真相。中央社記者施宗暉攝　108年8月8日
目前遭停權的時代力量立委高潞．以用8日在立法院舉行記者會為自己近期涉入爭議事件澄清，發言時一度哽咽，表示將捍衛清白，成立調查小組以釐清事情真相。中央社記者施宗暉攝　108年8月8日

（中央社記者王揚宇台北8日電）時代力量不分區立委高潞．以用遭爆料國會辦公室成員疑未遵守利益迴避規範，向經濟部申請綠能補助；高潞今天開記者會自清說，國會辦公室即日全面解編，她將籌組調查小組徹查。

高潞今天下午在立法院召開記者會，一開始就說，針對這陣子自己及辦公室成員引起時力同志還有運動夥伴的疑慮，必須說聲道歉、對不起；發言過程中，高潞數度哽咽。

現場媒體問到相關去留問題，高潞表示，會靜待黨中央按照程序，進行黨代表大會的決議，「我的去留交由黨代表大會決定，現在我不做任何的規畫。」

針對綠能補助的案件，時代力量紀律委員會7月31日決議高潞．以用違反一般大眾對公開透明、利益迴避的認知，決議高潞即刻起停權，並建請黨代表儘速召開大會，將高潞予以除名。

高潞說，她在立法院行使職權，遵守法律規範，在綠能案審查過程中，並未針對個案進行施壓跟關說，不能接受有心人用不當的連結以及充滿的惡意無端指控。她強調，為原住民族爭取的權益、福利、爭取的補助，從來沒有一毛錢進自己的口袋。

高潞表示，針對服務團隊涉及綠能案風波，為了給社會交代，她的國會辦公室即日起全面解編，自己也將籌組調查小組，由律師及相關人士，針對社會輿論質疑的個案進行徹查，若有違法，絕對會移送法辦，若查無不法，她也會還辦公室一個清白。

高潞指出，會盡快在8月25日黨代表大會召開前調查完畢，也希望在黨代表大會中有說明的機會。

陪同高潞出席記者會的律師林憲同建議，如果高潞被開除黨籍，可以打行政訴訟進行救濟。

綠黨7月29日在臉書發文指出，高潞．以用聲稱已離職的國會辦公室主任陳士章，所創辦「台灣原住民族人文關懷協會」、「台灣創業育成產銷拓展中心協會」在沒有實績的狀況下，今年1月竟獲經濟部新台幣400萬元的綠能補助，這2個協會現任負責人陳恩澤是高潞．以用國會辦公室助理。（編輯：郭萍英）1080808

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報