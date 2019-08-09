洪秀柱表態台南選立委 國民黨：已有人選待評估

（中央社記者余祥台北9日電）前國民黨主席洪秀柱表態將投入艱困選區、台南市第6選區立委選舉，挑戰民進黨立委王定宇。國民黨組發會主委李哲華今天說，敬佩洪秀柱的愛黨情懷，但是否將徵召洪秀柱，已責成台南市黨部審慎評估。

洪秀柱已將戶籍遷入台南市第6選區，準備投入立委選戰；不過，媒體報導，國民黨台南市黨部主委謝龍介昨天受訪時說，聽到這消息他嚇了一跳，市黨部已規劃好人選並提報黨中央，就等黨中央開會確定後對外公布。

針對南市選區國民黨已有規劃的人選，洪秀柱今天受訪說，由黨中央決定徵召誰比較適合，也不必特別協調，她樂觀其成；她這一次的動作是想讓大家知道，她這把老骨頭，願意開疆闢土，也願為未來開一條路。

李哲華說，對洪秀柱的愛黨情懷表示敬佩；但是否會徵召洪秀柱，李哲華說，由於台南市黨部上週在提名協調小組會議中表示已有規劃人選，該如何妥善調處、整合在地反對民進黨的力量，已責成台南市黨部審慎評估。

國民黨2020立委布局，在75個區域及原住民立委選區中，已完成提名69個選區，剩下6選區尚未提名，不過，台中市第1選區已鎖定前陸委會副主委張顯耀、台中市第3選區則鎖定台中市副市長楊瓊瓔，嘉義縣第2選區和金門縣選區則以初選方式決定人選。至於新北市第3選區和台南市第6選區，黨務人士日前也指出，皆有所進展。（編輯：鄭雪文）1080809