中共疑付費台5家媒體 民進黨：加速反紅滲透修法

（中央社記者溫貴香台北10日電）路透社昨天報導，中共至少付錢給台灣5個媒體集團，進行紅色宣傳。民進黨今天表示，政府將會依現行法規著手調查，加速制定反制紅色滲透相關的修法，也呼籲部分媒體要堅守媒體自主性原則，不要淪為中共統戰的工具。

民進黨發言人李晏榕下午發布新聞稿表示，中共近日動作頻頻，不僅是軍事武嚇台灣，也利用經濟手段施壓台灣企業做政治表態，其目的就是想製造人民恐懼、分化台灣社會。

她說，中共逼迫多家飲料連鎖店表態支持一國兩制，不但印證美國國務院所言的「流氓政權」行為，也驗證國民黨的親中經濟路線無疑是與虎謀皮的危險行為。

她表示，民進黨嚴厲譴責中共威逼業者表態的動作，並宣示與台灣人民站在一起，捍衛民主自由、抗中保台的決心，唯有堅持民主自由的價值，才能抵抗中共霸權威脅，讓生活在台灣的所有人免於威權恐懼的可能。

李晏榕指出，近年來，中共除了以軍事、經濟進行威嚇行為，也為了徹底貫徹「入島、入戶、入腦、入心」的統戰策略，從文化、網路、新聞資訊等層面，進行對台的紅色滲透。

除了日前英國金融時報揭發中共透過親中媒體進行滲透，路透社昨天引用取得文件與訪談紀錄報導，中國國務院台灣事務辦公室至少付費給台灣5個媒體集團，以新聞報導包裝，進行紅色宣傳。民進黨表示，這些報導在在證明中共透過媒體進行新聞操作，分化滲透台灣社會的事實。

李晏榕表示，對於中共對台媒體滲透，民進黨政府將會依現行法規著手調查，防止紅色滲透的擴散，民進黨要正告中共北京當局，不要小看台灣人民捍衛民主自由的決心，應放棄以其箝制自身媒體手法，來介入台灣媒體與選舉的企圖。

李晏榕奉勸，部分媒體要堅守媒體自主性原則，不要淪為中共統戰的工具，此外，對於紅色滲透問題，會加速制定反制紅色滲透相關的修法，也會加強反紅色滲透的宣傳，讓台灣人民清楚如何防範中共入腦入心的滲透。

李晏榕說，面對中共的統戰進逼，或是紅色滲透的威脅，台灣人民應該團結一致，共同守護台灣的民主與自由。

她再次呼籲，國民黨不要站在與台灣主流民意對立的那一方，睜眼說中共已逐漸開明的瞎話，無視中共戕害人民自由的行為，與紅色滲透對台的威脅，否則最終將會被台灣主流民意所唾棄。（編輯：林孟汝）1080810