韓國瑜：王郭都是重要黨員 期盼留在國民黨

（中央社記者吳哲豪南投11日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天前往南投多間廟宇參拜，針對郭王柯可望會面，韓國瑜說，他祝福3人，也認為郭台銘和王金平都是國民黨重要黨員，3人會面要把理念告訴民眾、爭取認同。

韓國瑜上午在南投縣長林明溱、中國國民黨籍立法委員許淑華、馬文君等人陪同下，走訪竹山克明宮、社寮紫南宮、日月潭文武廟等多間廟宇；中午則安排在議會與黨籍議員座談、用餐，由於南投縣長林明溱曾公開力挺前鴻海董事長郭台銘，韓國瑜今天的行程因此受到矚目。

韓國瑜等人上午先前往南投竹山鎮克明宮參拜，有媒體詢問台北市長柯文哲透露將和前立法院長王金平、郭台銘會面，韓國瑜對此回應說，他對於3人會面抱持祝福，不會唱衰他們，但也希望3人會面要把理念告訴民眾、爭取認同，而王、郭都是國民黨重要的黨員，也是標竿，期盼2人能堅持留在國民黨。

另外被問到前國民黨主席洪秀柱自願到台南市參選立委，韓國瑜指出，洪秀柱自願到台南參選立委讓人覺得很感動，因為洪秀柱年紀大，又曾罹患癌症，最讓人感動之處在於洪秀柱不願意只待在她的同溫層和舒適窩裡面，找個艱苦的地區參選，這樣的精神會感動很多人，鼓舞大家，也帶動藍軍的心，證明2020年是中華民國的保衛戰。

韓國瑜結束上午參拜宮廟的行程後，中午則是來到南投縣議會，和南投縣的企業界代表以及觀光業者座談，了解觀光業和產業界的困境，林明溱也利用這個機會向與會的代表說明，他不是不支持韓國瑜，在初選時，只要是來到南投縣的參選人，他都表態支持，現在他呼籲大家支持獲得國民黨提名的韓國瑜。

座談結束後，韓國瑜被問到前立委陳宏昌批評他只會吃喝玩樂抱女人，韓國瑜說，他年輕時在立法院曾經放縱過，抽煙喝酒打麻將，他自己也公開承認過很多次，但「這是10幾年前的我」，現在的韓國瑜已經不一樣。

而被問到對於大陸禁止來台自由行，韓國瑜說，兩岸和平交流做生意發大財，是符合兩岸人民利益，他也希望共產黨了解，台灣人不等同於民主進步黨，民進黨也不等於台灣，希望對岸審慎考慮放寬。（編輯：林沂鋒） 1080811