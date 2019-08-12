時力最快13日討論改選 洪慈庸籲延續泛綠對話

（中央社記者王揚宇、范正祥台北12日電）時代力量黨主席邱顯智今天宣布辭去黨主席，據了解時力明天可能召開決策委員會議討論改選，時力立委洪慈庸呼籲後續接任的人，重新啟動時力和民進黨的對話。

邱顯智今天宣布，為了時代力量連日的紛擾，包括原時代力量立委林昶佐的退黨、不分區立委高潞．以用事件，造成支持者疑慮與失落，他辭去黨主席，負起政治責任。

包括立委洪慈庸、徐永明等時力決策委員第一時間都呼籲邱顯智留下來繼續努力，但據了解，時力可能最快明天召開決策委員會議，討論黨主席事宜。

對於是否參選黨主席，洪慈庸表示，她現在還沒思考、沒辦法回答這個問題；她說，明天可能在決策會議討論黨主席相關議題，黨內要以國家利益為優先思考。

邱顯智辭黨主席後，是否會影響時力日前與民進黨討論的整合方向，洪慈庸說，邱顯智已開啟對話，但還沒有具體的方向或做法，她相信不會有太大的影響，而是後續接任的人，如何再重新啟動對話。

洪慈庸認為，邱顯智辭職的2個理由，看起來好像都不是理由，可能是埋在這些理由的下面，內部有很多不一樣的聲音，是造成邱顯智壓力的一大主因。

對於媒體問到時代力量立委黃國昌是不是「地下主席」，洪慈庸說，外界對黃國昌有一些認知，當然她不這麼認為，因為在時力裡面，每個人都是獨立的個體。

黃國昌則在臉書寫下，「每一分、每一秒，都堅定捍衛時代力量的理念。從未為個人利益交換，而背棄時代力量的價值。顯智，辛苦了。」

日前退出時力的立委林昶佐受訪表示，他已退黨，就不太好去介入。時力內部還需凝聚共識，作為一個旁觀者，對於過去的同志就是尊重跟祝福，願意一起團結抗中的朋友，大家還是會一起串連。

時代力量黨章第19條規定，決策委員會成員互選黨主席1人，任期與決策委員同。黨主席因故出缺時，應由決策委員會重新改選，改選後黨主席之任期，至原任期屆滿為止。（編輯：楊凱翔）1080812