獨派團體：2020是台灣生存保衛戰 挺蔡總統連任

（中央社記者游凱翔台北14日電）台灣獨立建國聯盟主席陳南天今天召開記者會，力挺總統蔡英文2020連任。他表示，2020是台灣生存的最後保衛戰，若失敗，台灣的後代將像香港年輕人一樣走上街頭對抗中國。

台灣獨立建國聯盟上午召開「抗中保台，支持本土政黨、挺蔡英文連任」記者會，陳南天、社會民主黨大安區立委參選人范雲、好民文化行動協會理事長楊宗澧、前駐日大使羅福全等人出席。

陳南天表示，明年選舉是非常重要的，攸關台灣的未來要怎麼走，更是台灣生存的最後保衛戰，希望台灣人能夠看清事實，唯一支持蔡總統；他說，從香港反送中可看出香港已失去民主，香港年輕人用生命保衛最後自由，也可以從此事件看出中國的野心、對民主毫無概念。

陳南天也說，但在台灣，只要靠一張選票就可以捍衛自由，如果2020年失敗了，台灣的後代將向香港年輕人一樣，面臨走向街頭對抗黑道、中國武警與中國解放軍的後果。

范雲表示，2020選戰應該放下彼此的成見，以及對內政的不同看法，唯一支持可以抗中保台的蔡總統連任，因為內政的差異都可以辯論，但如果沒有了主權、民主，將會面臨一個沒有公平正義的國家。

楊宗澧提到，2020是關鍵存亡的時刻，也有許多小黨、本土政黨候選人站出來，雖然無黨籍的台北市長柯文哲也籌組台灣民眾黨，但柯文哲並不是他所定義的本土政黨，因為本土政黨要有明確的本土意識，而柯文哲所提出的兩岸政策讓人質疑。

羅福全也提到，明年選舉將決定台灣被中國併吞的危機是否能夠解除，如何抗中保台，是此次選舉最重要的挑戰。（編輯：李信寬）1080814