酈英傑：印太安全事務領袖參訪計畫助提升領導力

（中央社記者吳睿騏桃園14日電）美國在台協會處長酈英傑今天在桃園發表美台安全合作年度政策演講，他宣布，正式推出印太安全事務領袖參訪計畫，期待藉此協助參與成員，提升在區域安全議題上的領導力與專才。

今年是美國在台協會（AIT）成立40週年，也是台灣關係法立法40週年，AIT處長酈英傑（Brent Christensen）在「立穩根基，共創未來：AIT@40—1979年後美台關係展」桃園巡迴展開幕典禮時，發表年度「4個增進」4大政策演說的第3場演講，聚焦增進美台安全合作。

酈英傑表示，自己在一年多前接任處長職務，就將增進美台安全合作、增進美台經濟與商業關係、增進台灣在全球社會的角色、增進美台人民關係這「4個增進」，當成任內將聚焦4大優先目標，其中「增進美台安全合作」，更定為「4個增進」中的首要事項。

酈英傑也在演講中公開宣布，正式推出「印太安全事務領袖參訪計畫」，AIT已遴選一群中階文職和軍職人員，能在未來成為美台安全關係的領袖人物，創始班的成員來自數個不同機構，也期待可以協助成員們，提升在區域安全議題上的領導力與專才。

酈英傑表示，「台灣關係法」在1979年在美國國會跨黨派的支持下通過，具有里程碑意義，也鞏固了美國支持台灣保有自我防衛能力的政策，也使得美國政府得以維持定期對台軍售。

酈英傑指出，從2008年以來，美國政府已通知國會總額達240多億美元的對台軍售，包括過去2個月，達22億美元的M1A2坦克及刺針防空飛彈軍售案，光是這一屆政府就已向國會通知總額達44億美元的對台軍售。

酈英傑說，除了傳統的軍事危險，台灣也面臨各種新興威脅，這樣的狀況同樣影響區域秩序，美國的印太願景有安全、良治及經濟繁榮這三大環環相扣的支柱，在美方的「印太戰略報告」中，也明確呼籲美國與台灣「強化夥伴關係」，確保台灣能保持安全、自信、免於威脅。

酈英傑表示，美台安全關係不只是軍售，更有軍事交流的深度與廣度，證明美台之間的緊密關係，而台灣世界級的人道援助與災難防救（HADR）能力，以及在他國需要幫助時，總是慷慨部署救災能量，令人對國防之外的美台安全合作印象深刻。

酈英傑強調，美台安全合作關係及雙方整體關係，是奠基於人權、自由及民主的美台共享的根本價值，美國除了是台灣真正的朋友，對「台灣關係法」所載義務的承諾，也始終堅若磐石。

桃園市政府秘書處表示，由市府與AIT合辦的巡迴展，從7月23日展開後持續到8月25日，桃園場將展出過去桃園市與美國合作的大事紀，包括石門水庫、黑貓中隊、桃園市與美國12個締盟城市互動與近期桃園市長鄭文燦出訪美國交流情形，民眾可前往文化局3樓第一展覽室觀賞。（編輯：李錫璋）1080814