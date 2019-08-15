民代籲將下架權還給民眾 NCC：2021年分組付費

（中央社記者吳柏緯台北15日電）15位跨黨派的縣市議員今天呼籲NCC應即刻落實有線電視分組付費制度，還給民眾頻道自主權。NCC表示，明年審議費率時會要求業者必須提供分組方案，並在2021年執行分組付費。

今天是農曆7月15日中元普渡，上午出席「普渡NCC NCC普渡」記者會的15位議員，橫跨民進黨、社民黨、綠黨，此外台灣基進雖然沒有議員席次，但多位黨公職也到國家通訊傳播委員會（NCC）現場聲援。

台灣基進戰略企劃部主任顏銘緯指出，目前台灣的有線電視付費制度仍是以「吃到飽」為主，收視戶每個月繳一筆固定的金額給有線電視業者，就可以看到業者提供的所有頻道。但是有些頻道，民眾根本不會看，甚至背後有紅色資金的疑慮，消費者卻只能全盤接受，每月繳的費用還會有部分流入這些頻道的口袋之中。

活動召集人、民進黨籍高雄市議員高閔琳指出，NCC在2017年的時候就提出了有線電視分組付費的構想，可是相關的時程卻一再延宕，如今可能要到2021年才會上路。

高閔琳進一步表示，2020年總統大選即將到來，可以預期在這段期間，紅色媒體對於台灣選情會造成很大的影響，NCC應該要拿出魄力，即刻讓分組付費制度上路，賦予民眾選擇權，用不訂閱的方式表達意見，讓這些頻道下架。

社民黨籍台北市議員苗博雅受訪時提到，分組付費制度確實會影響到頻道商與系統商之間的利益分配，但是這個制度已經討論這麼久，應該也找出合理的利益分配方式。她強調，NCC作為政策主管機關，因該要拿出魄力，而不是以「再研議」等理由，推遲上路的時程。

NCC綜合規劃處簡任視察王伯珣對中央社記者說明，NCC已經著手處理各項配套措施，包含費率、契約與授權費等，在明年審議費率時，就會要求業者必須提供分組方案，並在2021年執行分組付費。

NCC規劃的有線電視分組付費制度中包含，有線電視業者必須至少提供2組基本頻道供用戶選擇。業者也可以提供3組以上的組合供用戶選擇，費率視套餐內容決定。（編輯：林孟汝）1080815