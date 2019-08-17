卓榮泰：守民主護台灣大聯盟 拚總統連任國會過半

（中央社記者溫貴香台北17日電）民進黨主席卓榮泰今天表示，做為執政黨，民進黨絕對會結合民間所有團體、政黨。他希望未來產生「守民主、護台灣」大聯盟，串聯全台灣，用最大的力量，拚總統連任、國會過半。

「2019永社感恩募款餐會-發揚民主、捍衛台灣」今天下午在台北舉行，與會者包括台灣制憲基金會董事長辜寬敏、監察委員陳師孟、台灣醫界聯盟基金會董事長吳樹民、前台聯立委賴振昌、名模林志玲的父親林繁男等人，卓榮泰與辜寬敏比鄰而坐，兩人不時交談，引人關注。

卓榮泰致詞表示，台灣選舉持續進行，但民主素養正受到挑戰，像是境外假訊息的挑戰，行政院相當積極處理，提出反制假訊息的方法與機制。除此之外，台灣社會對政治人物的誠信不重視，也是一大挑戰。

「有些人認為，講過的話，即使錯誤也沒關係，只要一心想著往中國走，就可以接受」，卓榮泰說，「看看高雄那位就知道」，最近說了多少不對的事情，但支持者一點都不在乎，還是瘋狂地奉為神明一樣。

民進黨力拚2020大選，但也面對不少小黨挑戰，除時代力量、台灣民眾黨之外，喜樂島聯盟已經組黨，一邊一國行動黨18日將在台北舉辦成立大會，邀請前總統陳水扁出席。

卓榮泰表示，選舉要成功，民主要進步，民進黨是台灣執政黨，絕對會結合民間所有團體、政黨。只要與民進黨共同站在台灣利益優先，國家整體利益為主的前提下，就可以合作，但如果違背這樣的利益與目標，就不會是合作的對象。

卓榮泰說，希望產生一個「守民主、護台灣」的大聯盟，串聯全台灣，共同用最大的力量，拚總統連任、國會過半。

辜寬敏致詞表示，台灣若變成中國的一部分，亞洲國家日本、韓國不可能不受影響，這是很嚴重的問題。台灣存在的重要價值就是人權、民主，他有信心明年元月選舉，政權絕對不會輪替，為了台灣國家正常化，會用餘生努力。（編輯：楊玫寧）1080817