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侯友宜：我識的大體就是400萬市民

最新更新：2019/08/18 13:49
新北市長侯友宜（中）仍未點頭接任國民黨總統參選人韓國瑜新北市競選總部主委，侯友宜18日表示，現在拚市政，一切以市政為最大的優先考量，其它都不是他考慮的範圍。中央社記者王鴻國攝　108年8月18日
新北市長侯友宜（中）仍未點頭接任國民黨總統參選人韓國瑜新北市競選總部主委，侯友宜18日表示，現在拚市政，一切以市政為最大的優先考量，其它都不是他考慮的範圍。中央社記者王鴻國攝　108年8月18日

（中央社記者王鴻國新北18日電）新北市長侯友宜仍未點頭接任韓國瑜新北市總統競選總部主委，遭南投縣長林明溱呼籲應識大體，侯友宜回應是，「我非常識大體」，他識的大體就是400萬市民。

侯友宜今天上午出席市政活動後接受媒體聯訪時，媒體再詢及是否接任競總主委一事表示，現在拚市政，一切以市政為最大的優先考量，目前完全以市政為主，其它都不是他考慮的範圍。

他表示，好好的拚市政，市政拚好獲市民認同，再說要支持誰才有力量；所以這是他現在最重要的工作，拚市政讓市民有感，才是現在最重要的一件事。

媒體提及南投縣長林明溱呼籲侯要識大體的說法，侯友宜說「我非常的識大體，我的大體是我的400萬市民，才是我最重要的力量」；「拚市政讓市民有感，就是我的大體，我好好的拚市政。」

被問到是否和所有黨籍縣市長北上挺韓一事，侯友宜重複表示，「我現在就在拚市政，做出市民有感的政績，這就是一個最重要的事」「我好好的拚市政，加油，大家一起來」；是否陪韓國瑜拜廟的問題，他答說「目前我完全以拚市政為最主要的考量。」（編輯：張銘坤）1080818

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