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侯友宜不接新北競選總部主委 韓國瑜：尊重

最新更新：2019/08/18 12:51
新北市長侯友宜表示不會接任國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜的新北市競選總部主委；韓國瑜（前）18日表示，完全尊重他以市政為主。中央社記者魯鋼駿攝　108年8月18日
新北市長侯友宜表示不會接任國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜的新北市競選總部主委；韓國瑜（前）18日表示，完全尊重他以市政為主。中央社記者魯鋼駿攝　108年8月18日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣18日電）新北市長侯友宜昨天表示不會接任國民黨總統參選人韓國瑜的新北市競選總部主委，韓國瑜今天表示，縣市長的工作壓力與挑戰有大有小，尊重侯友宜以市政為主。

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜上午到新竹縣竹北天后宮，不少支持者穿著國旗裝、手拿國旗到場助陣，韓國瑜在「韓國瑜護衛隊」引領下進入廟內參拜，現場湧進逾千名支持者，高喊「凍蒜」。

韓國瑜參拜後接受媒體聯訪表示，對於侯友宜不接新北市競選總部主委一事，因縣市長的工作壓力與挑戰有大有小，還有些是新手上路，若侯友宜不能接新北市競選總部的主任委員，完全尊重他以市政為主。

針對昨天公布100名國政顧問團，另外還有100名尚未公布，韓國瑜表示，主要是因為有些人目前仍有公職在身，認為還是先避開較妥，這是他們的經驗法則，因此表示尊重。

韓國瑜指出，未來還會有更多學者、專家投入國政顧問團，已暫定分為20個小組，每個小組所負責的題目都和台灣的現在與未來息息相關。

韓國瑜今天走訪新竹地區，上午先到新竹縣竹北天后宮、湖口顯聖宮、新豐永寧宮參拜，中午轉往國民黨新竹縣黨部拜訪；下午再到關西太和宮、竹東惠昌宮、新埔褒忠義民廟、新竹市開台金山寺、新竹武聖廟與新竹天公壇參拜，預計傍晚5時拜訪國民黨新竹市黨部。（編輯：張銘坤）1080818

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