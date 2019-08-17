韓國瑜公布百人國政顧問團 網羅馬朱人馬

國民黨提名總統參選人韓國瑜的國政顧問團17日下午在台北正式成軍，韓國瑜也北上出席，親自說明顧問團成軍目的及展望。中央社記者張皓安攝 108年8月17日

（中央社記者余祥台北17日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天公布國政顧問團名單逾百人，成員多為前總統馬英九政府時期官員，韓國瑜老師、前國安會秘書長蘇起加入兩岸小組，另也網羅前新北市長朱立倫妻舅高思博；前台聯黨主席蘇進強加入文化小組。

韓國瑜在記者會中表示，顧問團都是國家各個領域的菁英組成，在聯繫過程中，很多人對台灣未來憂心忡忡，因此想要投入服務、貢獻和保護台灣。他也說，這是第一階段，還有另外100位專家學者，因為現在有職務在身，還不方便掛名。

韓國瑜今天北上公布國政顧問團成員，根據名單顯示，總召為前行政院長張善政，副總召是前行政院副院長杜紫軍、前內政部長李鴻源、前政務委員蔡玉玲。

國政顧問團分為20個小組，兩岸小組召集人為前陸委會副主委趙建民、外交小組召集人為前國安會副秘書長何思因。

憲政司法小組由前司法院副院長蘇永欽擔任召集人、前法務部長羅瑩雪擔任副召集人；廉能政府小組召集人為中山大學政治研究所教授廖達琪。

警政治安、毒品防治小組，由前行政院人事行政總處人事長黃富源擔任召集人；國土規劃、建設、防災小組則由前內政部長陳威仁擔任召集人。

勞工政策小組由政大勞工研究所長成之約擔任召集人，前新北市勞工局長高寶華擔任副召集人；經濟產業小組由前國發會主委林祖嘉擔任召集人，前科技部長徐爵民為副召集人。

財政金融小組由立委曾銘宗擔任召集人，中華大學校長劉維琪擔任副召集人；農業小組由前農委會主委陳保基擔任召集人。

科技與數位小組由前科技部次長錢宗良擔任召集人，能源小組由前行政院副院長杜紫軍擔任召集人。

青年、創新創業政策小組召集人為台大生物產業傳播發展學系副教授王淑美、有的放矢股份有限公司創辦人吳詣泓擔任副召集人。

交通觀光由前交通部長陳建宇擔任召集人，環保與生態小組召集人為前環保署長魏國彥、副召集人為台灣中文版「科學人」雜誌總編輯李家維。

醫療與長照小組召集人為前台大醫院副院長王明鉅、副召集人為醫師公會全國聯合會前秘書長蔡明忠。

社會福利小組召集人為前政委馮燕；教育小組召集人為前教育部長吳清基、前北一女校長張碧娟。（編輯：謝佳珍）1080817